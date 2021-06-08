عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لتقوية الأظافر الهشة متغيرة اللون

صدى البلد

يعاني شخص واحد من كل 5 أشخاص من تقصف الأظافر، ولكن يزداد خطر الإصابة بها؛ مع تقدم العمر، حيث تتميز الأظافر الهشة بخطوط أو نتوءات.
 

txt

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

txt

لأجل تدليلها .. سيدة تقوم بتركيب أظافر لكلبتها تثير الجدل .. شاهد

نصائح لتقوية الأظافر

لتقوية أظافرك ، قلل من العادات التي تضعفها ، مثل ترك يديك رطبة “لفترة طويلة”، أو استخدام مواد كيميائية قاسية أو صابون، أو عدم اتباع نظام غذائي صحي والإصابة بنقص غذائي.

تميل عدوى الأظافر الفطرية المتكررة أيضًا إلى إضعاف أظافرك.

يمكن للطبيب المساعدة في تحديد ما إذا كان لديك أظافر هشة وعلاجها بشكل مناسب.

العادات التي قد تساعد في الحفاظ على يديك مرنة وشابة؛ تشمل ترطيب يديك بانتظام.

من الضروري أيضًا حماية يديك من الأشعة فوق البنفسجية لإبقائهما شابين.

ضعي واقيًا من الشمس بكمية وفيرة عند الخروج، وأعيدي وضعه؛ بعد غسل يديك.

ارتدِ قفازات أو ملابس واقية من الشمس أثناء القيادة.

عند العمل في الحديقة أو باستخدام الماء الساخن والمنظفات والمواد الكيميائية؛ ارتدي القفازات دائمًا.

ضعي مستحضرًا أو كريمًا بعد غسل اليدين أو الاستحمام للحفاظ على وظيفة الحاجز الواقي لبشرتك، بالإضافة إلى حبس الماء في بشرتك؛ لإبقائها طرية وممتلئة.

مصدر المعلومات موقع "تايمز ناو".

نظام غذائى نظام غذائى صحى الأظافر الأشعة فوق البنفسجية المواد الكيميائية

موضوعات متعلقة

مرض اليدين الجافة.. تخلص منه بسرعة بأفضل الوصفات والكريمات

فى اليوم العالمي للصحة.. نصائح لكبار السن

عادات شائعة غير متوقعة تضر بصحتك

علاج نزلة برد الصيف بطرق طبيعية ومختلفة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

جماهير الزمالك تطلق هاشتاج #ساسي_حدوته_زملكاويه بعد أنباء رحيله عن الفريق

صدمة جديدة بسبب إصابات كورونا في الصين

عملية أمنية كبرى للإنتربول الدولي

دار الإفتاء تكشف عن أفضل طريقة لعلاج المس والوقاية من السحر

ليليبيت.. سر الهجوم على هاري وميجان بسبب اسم ابنتهما

في ذكرى وفاتها| سر تسمية حورية حسن بـ"الفنانة الطائرة".. وحقيقة اتهامها لـ فايزة أحمد بمحاولة قتلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

تمرد وعصيان .. أزمة عنيفة تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

الطبيب نسي شاشا طبيّا فى بطنها.. فاطمة كشرى: أشرف زكي تدخل لحل مشكلتى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ