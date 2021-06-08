نصائح لتقوية الأظافر الهشة متغيرة اللون

يعاني شخص واحد من كل 5 أشخاص من تقصف الأظافر، ولكن يزداد خطر الإصابة بها؛ مع تقدم العمر، حيث تتميز الأظافر الهشة بخطوط أو نتوءات.



نصائح لتقوية الأظافر

لتقوية أظافرك ، قلل من العادات التي تضعفها ، مثل ترك يديك رطبة “لفترة طويلة”، أو استخدام مواد كيميائية قاسية أو صابون، أو عدم اتباع نظام غذائي صحي والإصابة بنقص غذائي.

تميل عدوى الأظافر الفطرية المتكررة أيضًا إلى إضعاف أظافرك.

يمكن للطبيب المساعدة في تحديد ما إذا كان لديك أظافر هشة وعلاجها بشكل مناسب.

العادات التي قد تساعد في الحفاظ على يديك مرنة وشابة؛ تشمل ترطيب يديك بانتظام.

من الضروري أيضًا حماية يديك من الأشعة فوق البنفسجية لإبقائهما شابين.

ضعي واقيًا من الشمس بكمية وفيرة عند الخروج، وأعيدي وضعه؛ بعد غسل يديك.

ارتدِ قفازات أو ملابس واقية من الشمس أثناء القيادة.

عند العمل في الحديقة أو باستخدام الماء الساخن والمنظفات والمواد الكيميائية؛ ارتدي القفازات دائمًا.

ضعي مستحضرًا أو كريمًا بعد غسل اليدين أو الاستحمام للحفاظ على وظيفة الحاجز الواقي لبشرتك، بالإضافة إلى حبس الماء في بشرتك؛ لإبقائها طرية وممتلئة.

مصدر المعلومات موقع "تايمز ناو".