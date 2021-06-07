أخصائي نفسي : مقولة «من يؤتمن على العرض» شعارات واهية

قالت هبة الطماوي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إنها تتفق مع قائمة المنقولات، ولكن لا بد من مراعاة الضمير عند كتابة قائمة المنقولات، لأنه حق أصيل للزوجة، ولا يجوز التنازل عنه، معقبة: "لا ينفع إعطاء الثقة الكاملة، ولا يمكن أن أضع الخيانة في الزوج والأفضل الوسط في كل شىء".

وأضافت "الطماوي"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المبالغة في كتابة القائمة تُعد سوء ظن كبير في الزواج، مشيرة إلى أن ما كتبه والد العروس صاحبة أزمة القائمة "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، اتق الله في كريمتنا" على السوشيال ميديا تُعد شعارات واهية من الأب.

وتابعت: "هذه الشعارات لا ناقة منها ولا جمل لأن كل الآباء يقولون ذلك، ولكن ما نراه في محكمة الأسرة وكل القضايا الخاصة بالزواج والطلاق والنفقة وقائمة المنقولات كان أزواجهم يقولون بأنهم سيحافظون على زوجاتهم وسيراعون الله فيهن؛ ولكن من أين تأتي الأزمات والمشاكل ثم الطلاق والانفصال".



