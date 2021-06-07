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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يواجه شبح العزلة عن العالم.. البلاد مهددة بانقطاع خدمات الإنترنت

شبكة الكهرباء في
شبكة الكهرباء في لبنان

قال رئيس مجلس إدارة شركة أوجيرو تيليكوم، عماد كريدية، اليوم الاثنين ، إن هيئة الاتصالات الحكومية في لبنان أوجيرو قد تضطر إلى قطع الاتصال بالإنترنت عن جميع أنحاء البلاد خلال ساعات الذروة في حال اشتداد انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف كريديه “فيما يتعلق بترتيب أولويات الخدمات ، لا يزال الموضوع قيد النظر ، بما في ذلك إمكانية إيقاف تشغيل الوصول إلى الإنترنت خلال ساعات الذروة عندما يكون استخدام الإنترنت منخفضًا ، وهو إطار زمني سيتم استخدامه لإراحة المولدات التي ستعمل عليها”.

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وأصدر كريدية بيانا عبر حسابه على تويتر يوم الأحد ، محذرا من أن شركة أوجيرو قد لا تكون قادرة على تقديم خدماتها في حال زيادة انقطاع التيار الكهربائي ، مشيرا إلى أن المولدات الاحتياطية للشركة غير قادرة على تعويض نقص الكهرباء في ظل استمرار أزمة نقص الوقود.

وأضاف الكريدية 'لدينا مولدات احتياطية في كل مكتب تحويل هاتف تابع لشركة Ogero ، وهذه المولدات للاستخدام في حالات الطوارئ فقط حيث يمكنها العمل بشكل مستمر لفترات زمنية تتراوح بين 4 و 8 ساعات. 

وتابع أن هذه المولدات غير قادرة على العمل لمدة 24 ساعة ، مشيرا إلى أن شركته تدرس شراء مولدات إضافية في حين أن انقطاع التيار الكهربائي المنتظم كان مشكلة طويلة الأمد في لبنان ، فقد تعرضت شبكة الكهرباء في البلاد لمزيد من التوتر بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة ، حيث أثار المشرعون ناقوس الخطر في شهر مايو حيث كافحت الدولة التي تعاني من ضائقة مالية لتأمين الأموال اللازمة لاستيراد وقود الديزل لمحطات الكهرباء في البلاد. 

وتفاقمت المشكلة بشكل أكبر حيث واجهت البلاد أزمة وقود ، مع نقص واسع النطاق في المنتجات النفطية التي تجتاح البلاد ، بما في ذلك النقص الحاد في وقود الديزل المستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية.

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