أخصائي نفسي: قائمة المنقولات عادات متوارثة وليست المنقذ للحياة الزوجية

قالت هبة الطماوي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن القائمة من العادات المتوارثة لإثبات حق الزوجة لكن في المقابل ليست هي المنقذ للحياة الزوجية؛ فمن السهل إثبات أن المنقولات تم استهلاكها واستبدالها بمنقولات غير صالحة بل استهلكت كلياً.

وأضافت "الطماوي"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإصرار على قائمة منقولات وكتابتها بطريقة مبالغ فيها في غير مصلحة الفتاة؛ فهي تبعد الكثير من الشباب عن فكرة الارتباط ولا تمنع الطلاق في حالة استحالة العشرة بين الزوجين.

وتابعت: "في حالة الإصرار على كتابة القائمة يجب أن تكون في حدود المعقول دون المبالغة حتى لا يهرب الشباب وتكون النتيجة زيادة العنوسة؛ خاصة وأن ما ستخسره الفتاة بسبب الطلاق لن تعوضه قائمة المنقولات؛ بل قد تكون سببًا في كثرة الخلافات في كثير من الزيجات سواء في بداية الزواج أو أثناء إنهاء العلاقة الزوجية واستخدامها وسيلة لابتزاز الزوج عند بعض الأسر".