أسياخ حديد تخترق ميكروباصا وتقتل 3 أشخاص على محور الضبعة.. تفاصيل

بينهم سيدة وابنتها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات حادث تصادم سيارة نقل باخرى ميكروباص أعلى محور الضبعة بمنطقة المنصورية.

وأشارت التحريات التى تمت بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أنه أثناء سير ميكروباص محمل بالركاب أعلى محور الضبعة بمنطقة المنصورية دائرة مركز منشأة القناطر وتجاوزه سيارة نقل محملة بأسياخ الحديد مخصصة لبناء "الجمالون" انحرفت السيارة النقل من قائدها لتصطدم بشدة بالسيارة الميكروباص وتخترق أسياخ الحديد الميكروباص وتقتل 3 أشخاص بينهم سيدة وابنتها وشخص ثالث.

وأسفرت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر ان الحادث اسفر عن اصابة 4 اشخاص اخرين، تم نقلهم وجثامين المتوفين الى المستشفى.

وتمكنت قوات الأمن برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز منشأة القناطر من القاء القبض على سائق السيارة النقل لاستجوابه حول أسباب الحادث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.