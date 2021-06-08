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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اتعالج صح

علاج علامات شيخوخة اليد.. احترس تدل على مرض خطير

الشيخوخة
الشيخوخة

تظهر بقع الكبد على اليدين نتيجة التعرض الطويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية مع تقدمنا ​​في العمر، شيخوخة الجلد أمر لا مفر منه، عند الاعتناء ببشرتنا ، غالبًا ما نولي اهتمامًا للتجاعيد الموجودة على الوجه والرقبة وترهل الجلد والتصبغ، ما نميل إلى نسيانه هو أيدينا، لذلك تقدم لك علاج علامات شيخوخة الجلد ولكن احترس هذه العلامة احيانا تدل على مرض خطير.

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علاج علامات الشيخوخة على الجلد 
 

يمكن استخدام مواد الحشو ، مثل حمض الهيالورونيك أو هيدروكسيل أباتيت الكالسيوم أو دهون الجسم ، لاستعادة الامتلاء لليدين.

استخدام حقن "إعادة التشكيل الحيوي" للجلد مثل عديد النوكليوتيد لملء الجلد في اليدين.

استشر طبيبًا من ذوي الخبرة في استخدام مثل هذه الأساليب على اليدين إذا كنت ترغب في مثل هذه العلاجات.

تشمل العلاجات الشائعة لهذا الغرض المستحضرات التي تحتوي على الريتينول وحمض الجليكوليك أو المرطبات أو كريمات اليد أو الليزر أو التقشير الكيميائي كل شهر إلى ثلاثة أشهر.

قم بفحص بقع اليد من قبل الطبيب لأن بعض البقع الخشنة قد تكون تقرن شعاعي وهو نمو سرطاني.

يمكن أن تحدث في وقت مبكر عند الأشخاص الذين استخدموا أسرّة التسمير ، أو الذين تعرضوا كثيرًا للشمس طوال حياتهم.

مصدر المعلومات موقع تايمز ناو.

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