قصور الثقافة تفتتح أول عروضها المسرحية في الغربية ب "صباحية مباركة"

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض موسمها المسرحي الجديد بمحافظة الغربية، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، وذلك من خلال أحداث مسرحية "صباحية مباركة" والتي تعرض حاليا على مسرح مركز شباب مدينة زفتى وتستمر حتى 11 يونيو الجاري.

تدور أحداث العرض من خلال رؤية المؤلف د. محمد أمين عبد الصمد؛ الذي يحاول بث الروح في التراث المصري القديم؛ عن طريق استعراض قصص الفلكلور الشعبي وأبطاله أمثال؛ عزيزة ويونس، وادهم الشرقاوي، وحسن ونعيمة، وأيوب وناعسه.

جدير بالذكر، أن "صباحية مباركة" من بطولة مجموعة كبيرة من مواهب فرقة بيت ثقافة زفتى المسرحية، ومن بينهم، أنس عفيفي، مصطفى المقمر، محمد سعد، ايمان الشرقاوي، وشهد جمعه، ويخرجها للمسرح المخرج صبري خليل، الموسيقى والألحان محمد ناجي، ديكور وملابس محمد فتحي.