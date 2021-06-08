اليوم .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول الإحصاء التحليلي spss

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يونيو 2021، التي تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بدار الضيافة بجامعة حلوان و يتم تنفيذ الدورة وسط إجراءات احترازية تنفيذ للإجراءات الوقاية من فيروس كورونا .



ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز دورة تدريبية حول تدريبية حول الإحصاء التحليلي spss الساعة التاسعة صباحا حتى ٢ ظهرا يومي ٨ ، ٩ يونيو بدار الضيافة بجامعة حلوان



وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.