الضرائب توضح أعداد المشاركين في الفاتورة الإلكترونية وأسباب زيادة الاقرارات.. فيديو

أرجع الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، تحقيق المصلحة طفرة كبيرة خلال الموسم الضريبي الحالي، نظرا لوجود استعدادات لاستقبال موسم الاقرارات الضريبية الالكترونية ومنظومة الفاتورة الالكترونية رغم وجود بعض المشكلات والخلفيات لدي الإدارة الضريبية بأن الممولين ينتظرون تقديم اقرارتهم الضريبية ورقيا خلال الأيام القلائل والاخيرة للموسم الضريبي وما يتبعه من ضغط علي المكاتب الضريبية و النظام الالكتروني الخاص بتسجيل الاقرارات.



وقال " الجيار" في تصريحات له خلال حوار مع "صدي البلد"، إن الموسم الحالي كان هناك استعدادات كبيرة من خلال توعية الممولين علي مستوي الندوات التي كان يتم عقدها بصورة يومية بواقع 4 ندوات أون لاين لتقديم الاقرارات الضريبية مبكرا بالاضافة الي اللقاءات الدورية مع النقابات المهنية واتحاد الصناعات، و التوعية والترويج الاعلامي عبر وسائل الاعلام المختلفة وهو ما يعد خطوة هامة لتقديم الممولين لاقراراتهم الكترونيا خطوة بخطوة.



وأضاف " الجيار" أن المصلحة نجحت في نشر قوافل سيارات التوعية الميدانية علي مستوي المحافظات وهو ما ساعد علي توزيع كتلة الممولين علي فترات تقديم الاقرارات الضريبية، مشيرا إلي أن معدل تقديم الاقرارات الضريبية يوميا خلال موسم ضرائب الأشخاص الطبيعية ليصل إجمالي عدد الاقرارات إلى1.5 مليون اقرار ضريبي لضرائب الدخل للأشخاص الطبيعين بمعدل نمو تجاوز 30% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.



وقال " الجيار" إنه علي الرغم من وجود بعض المعوقات والتحديات الطارئة كوباء فيروس كورونا والذي توقعت المصلحة بمقتضاه تراجع حجم الاقرارات المقدمة، لكن الاستعدادات السابقة ساعدت علي نمو الاقرارات و لم تجد المصلحة أي احتياج لمد مهلة تقديم الاقرارات الضريبية للاشخاص الطبيعين.



وأشار إلي أن المصلحة تعمل حاليا علي تطوير البينية التحتية التكنولوجية وتطوير المنظومة، مؤكدا أن توقيت اصدار الفاتورة الالكترونية بين البائع والمشتري لا تتجاوز حاجز الثانية الواحدة ولا يوجد أي مشكلات حدثت بسببها