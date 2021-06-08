أخبار التوك شو.. تفاصيل زيادة الرواتب.. حقيقة وجود سلالة مصرية متحورة من كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



بالأرقام .. وزير المالية يكشف حجم الزيادة في الرواتب

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، حجم الزيادة في رواتب العاملين في الدولة، مؤكدا الدولة تعمل على تحقيق مستوى حياة أفضل للمصريين.



وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الحد الأدنى 250 جنيها وتزيد من الدرجات الأعلى درجة وتصل 650 جنيها، موضحا أن ستكون أقل قيمة العلاوة الدورية بقيمة 250 جنيها وتتزايد حسب الدرجات.



وأكد وزير المالية، أن 28 مليار جنية قيمة زيادة المرتبات للموظفين خلال السنة المالية المقبلة، لافتا إلى أن مصر لديها مشروعات كبرى وتحقق معدلات نمو مرتفعة.

مرض نادر يهدد حياة الطفل رشيد.. ووالده يطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. فيديو



كشف ياسر طه، والد الطفل "رشيد"، المصاب بضمور العضلات الشوكي، تفاصيل حالة نجله.



وقال "طه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "رشيد ابني تم تشخيصه مؤخرا بمرض جيني نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي نسبة انتشاره 1:10000 في الأطفال.. المرض دة بيأثر على الخلايا المسؤولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فابني مش هيقدر يقف ولا يمشي".



وتابع: "لازم نحافظ على جلسات علاجي طبيعي يوميا ومدى الحياة للحفاظ على الحالة من التدهور.. والحل الوحيد هو حقنة بس للأسف الحقنة دي هي الأغلى في العالم تكلفتها 2.1 مليون دولار حوالي 35 مليون جنيه مصري".

وأوضح: "الدواء غالي لأنه أول علاج جيني في العالم"، مردفا: "أنا بطالب وبناشد رئيس الجمهورية لعلاج ابني يتعالج على نفقة الدولة لأنني لا استطيع دفع هذا الرقم".



وأضاف: " من شروط تناول الحقنة أن الطفل ياخدها قبل ما يتم سنتين.. والحقنة دي متوفرة في الولايات المتحدة ومؤخرا أصبحت متوفرة في دبي.. وبناشد السيد الرئيس أنه يعالج ابني على نفقة الدولة علشان الوقت المتاح قدامنا هو أقل من 4 شهور".



خارجية الشيوخ: الرئيس السيسي شجع المرأة منذ توليه الرئاسة



قالت سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إن انتخابات مجلس الشيوخ 2020 كانت بمثابة نتاج لفتح مجالات الحياة السياسية وتشجيع المرأة والشباب وذوي الإعاقة للمشاركة في الانتخابات بشكل فعال.



الأسعار جيدة.. صباح البلد فى جولة داخل معرض ديارنا



عرض برنامج صباح البلد ، على فضائية صدى البلد ، تقريراً حول معرض ديارنا ، واستعراض بعض أراء المواطنين المقبلين على شراء المنتجات هناك.



خالد الحسيني: العاصمة الإدارية تعد بمثابة ميلاد جمهورية جديدة



قال خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد بمثابة ميلاد جمهورية جديدة، وذلك لأن كافة نواحي الحياة التي تمت إنشائها داخل العاصمة مختلف تماما عن كل ما تم إنشاؤه من قبل.



مشروعات الطرق.. كيف غيرت حياة المصريين؟



عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية منة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مشروعات الطرق.. كيف غيرت حياة المصريين؟".



متى يسمح لمتعافي كورونا بتلقى اللقاح ؟..استشاري مناعة تجيب

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية العلاجية ، إن فترة انتظار متعافي فيروس كورونا حتى يسمح له بتلقي اللقاح ، هي شهر وحد، معقبة :" محتاجين نصاحب الدكتور المعالج لكورونا لفترة بعد التعافي للمتابعة ".



هل مصر على أعتاب موجة رابعة لكورونا ؟..استشاري مناعة تجيب

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، ، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية العلاجية ، مجيبة على سؤال موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا ، إنها ضد مصطلحات موجة أولى أو ثانية وهكذا ، ولكن مايحدث هو عبارة عن حالة صعود وهبوط في الحالات ، وذلك لأنه لم تحدث في أية مرة أن تصل الحالات لصفر إصابات ، حتى تظهر موجات أخرى ، مشير إلى أن الإصابات ستقل مع تلقي اللقاحات ، مؤكدة أن اللقاح لا يكسب الشخص مناعة إلا بعد 3 أسابيع.



السكك الحديدية: فكرة وجود عربات منتهية العمر الافتراضي أمر مرفوض

قال حسين رشيدي، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكة الحديد نهر النيل الثاني لمصر وهي شريان الحياة للشعب، ولهذا يجب علينا المحافظة على السكك الحديد، مشددا على أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر وهو متابع جيد لكل ما يتم داخل الهيئة.



طريقة عمل المبكبكة مع الشيف يسرى .. شاهد

قدم الشيف يسري، طريقة عمل المبكبكة خلال برنامج "تتبيلة"، والمذاع على فضائية "صدى البلد".



يعاني منهما 17% من الناس..عاصم فرج يكشف عن نوعي حساسية منتشرين|شاهد

كشف الدكتور عاصم فرج ، استاذ الأمراض الجلدية والتجميل ، عن أشهر نوعين من الحساسية المنتشرين حاليا ، وهما " الإجزيمة التأتبية " " الإرتكارية المؤقتة "، وسببه الجلد التأتبي، معقبا"بقلق على النوع ده من التنمر لأنه بيضطر يهرش عالطول" .



القرش: بركة غليون وشرق بورسعيد مشروعات استزراع سمكي تؤمن غذاء المصريين

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر حدث بها طفرة كبير فى المجال الزراعي خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، موضحًا أن المشروعات القومية وضعت مصر على طريق النهضة الزراعية.

رئيس شعبة الدخان يكشف مفاجأة بشأن زيادة أسعار السجائر .. فيديو

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، تفاصيل الزيادة المرتقبة في أسعار السجائر، موضحًا أنها ليست وليدة اليوم، وإنما تم إقرارها في قانون التأمين الصحي منذ عام 2018، على أن تزيد على 3 مراحل، بواقع 25 قرشًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن الزيادة الأخيرة في ضريبة السجائر كانت في فبراير 2020.

وأضاف أن التجار يقومون بزيادة أسعار السجائر بقيمة أكبر من الزيادة المقررة، لافتًا إلى أن كل تاجر يضع 2 جنيه زيادة على ثمن السجائر، لافتًا إلى أن الدولة تخسر 4 مليارات جنيه سنويًا بسبب جشاعة التجار، مناشدًا وزير المالية بالتدخل والمرور على المحلات، ووضع قائمة أسعار ثابتة بالأسواق.

عضو بفريق تطوير لقاح كورونا بأمريكا: وفاة الملقحين بعد التطعيم بسنتين شائعة

أكد الدكتور علي فطوم، عضو فريق تطوير لقاح ضد كورونا بأمريكا، أن الأحاديث المنتشرة بخصوص وفاة كل من يحصل على اللقاح بسنتين هي شائعة، كما أن هذه الشائعات منتشرة في كل المجتمعات ولا ترتبط بأي حضارة أو أي دين او أي شعب، وفي الولايات المتحدة هناك اعتقاد من قبل بعض الشعب بأن هذه مؤامرة من قبل بل جيتس.

وأضاف "فطوم"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك أطباء لديهم نفس التفكير أو المبادئ، إذ أن هناك مشكلة بأنه لأول مرة يتعامل شعوب العالم مع مثل هذا الوباء الخطير والشرس، مؤكدًا أن عدد الحاصلين على اللقاحات وصلوا لصفر حالة وفاة خلال عام ونص منذ بدأ التطعيم للمواطنين، منوهًا إلى أن هناك تطور كبير في علم اللقاحات لابد أن يقابله وعي من قبل المواطنين.

حقيقة وجود سلالة مصرية متحورة من فيروس كورونا.. فيديو



كشف الدكتور محمد النادي أستاذ أمراض الصدر عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، حقيقة وجود متحور مصري لفيروس كورونا، قائلا: "كلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة".



وأضاف "النادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "لا يوجد فيروس كورونا متحور مصري"، متابعا: "إذا كان هناك متحور مصري كان سيتم الإعلان عنه، لكن السلالة الموجودة حاليا هي الموجود من الموجة الأولي، ولم يحدث لها أي تحورات"

وأشار: "صفات المتحور هي التي تحكم وجوده وحتى الآن السلالة الموجودة ما زالت تستجيب للأدوية التي يتم تناولها، لذا ليس هناك سلالة متحورة"، مردفا: "سبب وضع بريطانيا لمصر في المنطقة الحمراء، هو لأنهم ينظرون لنسب التطعيم في الدول وهل تم تطعيم أعدادا كبيرة أم أعدادا قليلة؟".

مايا مرسي تكشف تفاصيل اجتماعها مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء

كشفت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، تفاصيل إجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

وقالت مرسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" الرئيس السيسي وجه بالإستعداد الجيد لإستضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة.