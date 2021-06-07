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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد من جامعة الوادي الجديد يزور مقر شركة فوسفات مصر بأبو طرطور

وفد الجامعه
وفد الجامعه

قام الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد على رأس وفد رفيع المستوى من الجامعة ضم الأستاذ الدكتور حسن  عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث  والاستاذ الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم وعميد كلية العلوم و الاستاذ الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة  والدكتور مهدى حامد الاستاذ بكليه الزراعة  والدكتور جبيلى عبد المقصود مدير مركز الحفريات الفقارية بالجامعة لبحث الاعداد لتوقيع  برتوكول  مشترك بين الجامعة وشركة فوسفات مصر بابو طرطور بالوادى الجديد .

كان فى استقبال وفد الجامعة بمقر  شركة فوسفات مصر بابو طرطور المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة الشركة .

 

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وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة ان لقاء وفد الجامعة بحث مع المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر بأبو طرطور ومسئولى الشركة إجراء أبحاث ودراسات علمية هدفها تطوير. خام الفوسفات وتحقيق اقصى استفادة منه فضلا عن بحث رفع كفاءة الفوسفات قليل الجودة وكيفية انتاج أسمدة يمكن  استغلالها لتحسين خواص التربة بالوادى الجديد.

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