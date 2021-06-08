عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خلال أيام.. ظواهر فلكية تمهيدا لحدوث الكسوف الحلقي للشمس.. القمر على أبعد نقطة له من الأرض وأقرب نقطة إلى الشمس

صورة تعبيريه الكسوف
صورة تعبيريه الكسوف الحلقي الشمس

الدكتور جاد القاضي 
الكسوف الحلقي الشمس سوف يحدث مره أخرى في عام 2023

الكسوف الشمسي سوف يستغرق أربع ساعات

الكسوف الشمسي لن يظهر في مصر


ما زالت تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية النادرة فيشهد هذا الأسبوع فقط العديد من الظواهر الفلكية التى يأتى معظمها حتى يتم التجهيز على الحدث الأكبر وهو حدوث الكسوف الحلقي الشمس.

 

تحدث غدا ظاهرة فلكية ينتظرها جميع  هواة الفلك وهي وصول القمر إلى أبعد نقطة له عن الأرض، ويقوم المتابعون لجميع الظواهر الفلكية  برصدها وتصويرها إذا سمحت لهم الفرصة وتوافر لديهم المعدات الظروف المناخية والجغرافية الملائمة.


وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غدا الثلاثاء سيكون القمر عند أبعد مسافة له من الأرض، مشيرا  إلى أن هذه الظاهرة الفلكية سوف تحدث مرة أخري خلال شهر يونيو الجاري واليوم هى المرة الأولى التى تحدث  خلال هذا الشهر.


وقال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تعد تمهيداً لظاهرة فلكية تحدث فى نهاية الأسبوع وهي حدوث كسوف حلقي الشمس.

 

بينما أكد المعهد القومي أيضا أن يوم الأربعاء سوف نشهد القمر في أقرب مسافة له من الشمس سوف يكون هذا هو التجهيزات الكونية الأخيرة حتى يحدث الكسوف الحلقي الشمس.


تجذب سماء الكرة الأرضية يوم الخميس 10 يونيو أنظار هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال حيث نشهد كسوفا حلقيا للشمس فى ظاهرة فريدة لن تتكرر مره أخرى إلا بعد عامين من هذا العام، حيث كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة وقام بتحديد موعدها.


وقال الدكتور الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن سماء الكرة الأرضية على مواعيد مع ظاهرة الكسوف الشمسي والتى يطلق عليها حلقة النار أو حلقة مضيئة لأن القمر لم يقم بجب ضوء الشمس بالكامل  بل حجب جزاء فقط منه ولهذا فهو كسوف حلقي وليس كليا.

البحوث الفلكية : كسوف حلقي للشمس الخميــس لايرى فى مصر


وأوضح الدكتور "تادرس" عبر تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن ظاهرة الكسوف تحدث عندما يكون القمر محاق (أي يكون القمر بين الشمس وكوكب الأرض)  وسوف يتم حجب قرص الشمس بالكامل ما عدا الحافة الخارجية ولهذا يسمي كسوف حلقي ،وهذا الخسوف غير مشاهد في مصر والوطن العربي.

 


وأضاف أنه من المعروف أن مدار القمر  بيضاوي وليس دائريا وهذا يعني وجود مناطق قريبة من الشمس وبعيدة عنها وعندما يكون القمر في المنطقة القريبة يحدث كسوف كلي الشمس فيغطي قرص القمر قرص الشمس بالكامل  وعندما يكون في المنطقة البعيدة يحدث كسوف جزئي أو حلقي لأن قرص القمر لا يغطي الشمس بالكامل ولكن يحجب جزء فقط تكون على شكل حلقة.

 

ونوه أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة مثل هذه الظواهر، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو و خلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء مشيرا إلى هذه الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك لمتابعتها وتصويرها.

 

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فسوف يحدث كسوف حلقي للشمس يوم  الخميــس  10 يونيـــة  حيث يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذي القعدة.


وأشار إلى أنه فى هذا اليوم سوف شرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، و يحدث الكسوف الحلقي للشمس حيث يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقي ... لا يُرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل ويمكن رؤيته في جميع مراحله في (شمال كندا – أقصى الشمال الشرقي لروسيا – جرين لاند).  


وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريباً، عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94% من كامل قرص الشمس.

البحوث الفلكية والفيزيقية: محطة جديدة لمراقبة الفضاء تعمل بـ"الرصد والليزر"..فيديو

يُغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527,1 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 3 دقائق و51 ثانية.

وسوف تكون بداية الكسوف الجزئي فى الساعة 10:12صباحأ 
بداية الكسوف الحلقي 11:49 صباحا 
ذروة الكسوف الحلقي 12:41 ظهرا 
نهاية الكسوف الحلقي 13:33 ظهرا 
نهاية الكسوف 15:11 عصرا

 

جدير بالذكر أن الكسوف الحلقي التالي يكون في 14 أكتوبر 2023م.


جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية بسماء القاهرة ومتابعتها .

 

كما يجيب على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وتوضيح كافة هذه الظواهر الفلكية لهم وتعريفهم بها .

الكسوف الحلقي الشمس الدكتور جاد القاضي المعهد القومي للبحوث الفلكية الظاهرة الفلكية ظاهرة فلكية الفلك

ترشيحاتنا

يورو 2020.. قوة إنجلترا تصطدم بطموحات كرواتيا والتشيك وأسكتلندا بالمجموعة الرابعة

وزير المالية: مصر انتقلت من دولة مفلسة مهلهلة إلى دولة قوية.. وشهدنا أياما عصيبة خلال 7 سنوات

توجيهات الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي أبرز اهتمامات الصحف

أيهما يفضل.. أداء فريضة الحج أم الزواج؟ الإفتاء ترد

تريند × خبر.. أول تحرك من البرلمان لحالة الطفل رشيد.. جماهير الزمالك تطلق هاشتاج #ساسي_حدوته_زملكاويه

أخبار التكنولوجيا.. آبل تعلن رسميا عن نظام تشغيلها الجديد iOS 15.. وهاتف أوبو Oppo A53 ينفجر في جيب مستخدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-6-2021

ذكرى وفاة النبي محمد خاتم النبيين.. ودع الدنيا بست كلمات.. معلومات لا تعرفها عن مرضه وأيامه الأخيرة

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ