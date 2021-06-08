خلال أيام.. ظواهر فلكية تمهيدا لحدوث الكسوف الحلقي للشمس.. القمر على أبعد نقطة له من الأرض وأقرب نقطة إلى الشمس

الدكتور جاد القاضي

الكسوف الحلقي الشمس سوف يحدث مره أخرى في عام 2023

الكسوف الشمسي سوف يستغرق أربع ساعات

الكسوف الشمسي لن يظهر في مصر



ما زالت تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية النادرة فيشهد هذا الأسبوع فقط العديد من الظواهر الفلكية التى يأتى معظمها حتى يتم التجهيز على الحدث الأكبر وهو حدوث الكسوف الحلقي الشمس.

تحدث غدا ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك وهي وصول القمر إلى أبعد نقطة له عن الأرض، ويقوم المتابعون لجميع الظواهر الفلكية برصدها وتصويرها إذا سمحت لهم الفرصة وتوافر لديهم المعدات الظروف المناخية والجغرافية الملائمة.



وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غدا الثلاثاء سيكون القمر عند أبعد مسافة له من الأرض، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة الفلكية سوف تحدث مرة أخري خلال شهر يونيو الجاري واليوم هى المرة الأولى التى تحدث خلال هذا الشهر.



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تعد تمهيداً لظاهرة فلكية تحدث فى نهاية الأسبوع وهي حدوث كسوف حلقي الشمس.

بينما أكد المعهد القومي أيضا أن يوم الأربعاء سوف نشهد القمر في أقرب مسافة له من الشمس سوف يكون هذا هو التجهيزات الكونية الأخيرة حتى يحدث الكسوف الحلقي الشمس.



تجذب سماء الكرة الأرضية يوم الخميس 10 يونيو أنظار هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال حيث نشهد كسوفا حلقيا للشمس فى ظاهرة فريدة لن تتكرر مره أخرى إلا بعد عامين من هذا العام، حيث كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة وقام بتحديد موعدها.



وقال الدكتور الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن سماء الكرة الأرضية على مواعيد مع ظاهرة الكسوف الشمسي والتى يطلق عليها حلقة النار أو حلقة مضيئة لأن القمر لم يقم بجب ضوء الشمس بالكامل بل حجب جزاء فقط منه ولهذا فهو كسوف حلقي وليس كليا.



وأوضح الدكتور "تادرس" عبر تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن ظاهرة الكسوف تحدث عندما يكون القمر محاق (أي يكون القمر بين الشمس وكوكب الأرض) وسوف يتم حجب قرص الشمس بالكامل ما عدا الحافة الخارجية ولهذا يسمي كسوف حلقي ،وهذا الخسوف غير مشاهد في مصر والوطن العربي.



وأضاف أنه من المعروف أن مدار القمر بيضاوي وليس دائريا وهذا يعني وجود مناطق قريبة من الشمس وبعيدة عنها وعندما يكون القمر في المنطقة القريبة يحدث كسوف كلي الشمس فيغطي قرص القمر قرص الشمس بالكامل وعندما يكون في المنطقة البعيدة يحدث كسوف جزئي أو حلقي لأن قرص القمر لا يغطي الشمس بالكامل ولكن يحجب جزء فقط تكون على شكل حلقة.

ونوه أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة مثل هذه الظواهر، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو و خلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء مشيرا إلى هذه الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك لمتابعتها وتصويرها.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فسوف يحدث كسوف حلقي للشمس يوم الخميــس 10 يونيـــة حيث يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذي القعدة.



وأشار إلى أنه فى هذا اليوم سوف شرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، و يحدث الكسوف الحلقي للشمس حيث يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقي ... لا يُرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل ويمكن رؤيته في جميع مراحله في (شمال كندا – أقصى الشمال الشرقي لروسيا – جرين لاند).



وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريباً، عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94% من كامل قرص الشمس.

يُغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527,1 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 3 دقائق و51 ثانية.

وسوف تكون بداية الكسوف الجزئي فى الساعة 10:12صباحأ

بداية الكسوف الحلقي 11:49 صباحا

ذروة الكسوف الحلقي 12:41 ظهرا

نهاية الكسوف الحلقي 13:33 ظهرا

نهاية الكسوف 15:11 عصرا

جدير بالذكر أن الكسوف الحلقي التالي يكون في 14 أكتوبر 2023م.



جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية بسماء القاهرة ومتابعتها .

كما يجيب على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وتوضيح كافة هذه الظواهر الفلكية لهم وتعريفهم بها .