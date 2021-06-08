الإصلاح الاقتصادي تاريخي.. وزير المالية: زيادة 15% في الإيرادات الضريبية عن العام الماضي وهذا حجم الزيادة في الرواتب

وزير المالية: نتوقع زيادة 15% في الإيرادات الضريبية عن العام الماضي

بالأرقام .. وزير المالية يكشف حجم الزيادة في الرواتب

المالية: مصر انتقلت من دولة تعاني الإفلاس إلى مزدهرة

وزير المالية: قرار الإصلاح الاقتصادي تاريخي.. والتجربة نموذج لدول كثيرة



توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تصل نسبة الزيادة في إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 15% عن العام الماضي.



وأكد معيط، أن أكثر من 300 مليار جنيه من موازنة الدولة للاستثمارات الجديدة التي تغير وجه مصر.



وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن مصر تعطي زيادة في الرواتب حاليا أعلى من نسبة التضخم، لافتا إلى ان مصر نجحت في إصلاح منظومة الأجور والمعاشات.

وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر شهدت أيام عصيبة في كافة القطاعات وكانت عاجزة عن توفير السلع، مشيرا إلى أن في 2014 كانت محلات بيع السلع الغذائية خالية من المواد.

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، حجم الزيادة في رواتب العاملين في الدولة، مؤكدا الدولة تعمل على تحقيق مستوى حياة أفضل للمصريين.



وأضاف معيط، أن الحد الأدنى 250 جنيها وتزيد من الدرجات الأعلى درجة وتصل 650 جنيها، موضحا أن ستكون أقل قيمة العلاوة الدورية بقيمة 250 جنيها وتتزايد حسب الدرجات.



وأكد وزير المالية، أن 28 مليار جنية قيمة زيادة المرتبات للموظفين خلال السنة المالية المقبلة، لافتا إلى أن مصر لديها مشروعات كبرى وتحقق معدلات نمو مرتفعة.



وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك مستثمرين يريدون استثمار أموالهم في السندات الخضراء.



وفي السياق نفسه أشار إلى أن مصر تعطي زيادة في الرواتب حاليا أعلى من نسبة التضخم، لافتا إلى ان مصر نجحت في إصلاح منظومة الأجور والمعاشات.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر دولة كبيرة ولديها مؤسسات ولها كلمة وثقل على كافة المستويات و الأصعدة، مضيفا أن مصر خلال 7 سنوات استطاعت حل مشاكل معقدة.

أكد معيط، أن العديد من المشروعات الضخمة تمت في 7 سنوات، مشيرا إلى أن مصر انتقلت من دولة تعاني الإفلاس إلى دولة مزدهرة.

وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر انتقلت من 2014 كدولة مهلهلة إلى دولة قوية، لافتا إلى أن مصر في 2014 كان لديها عجز في الموازنة.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن مصر تشهد تطوير على أعلى مستوى في مجالات النقل المختلفة، مؤكدا أن مصر تشهد مشروعات ضخمة في كل المجالات.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة مستمرة في البناء للمستقبل من أجل أن نصبح من الدول الكبرى.



وأكد معيط، أن الـ7 سنوات الماضية من البناء غيرت وجه الحياة في مصر، مشيرا إلى أن مصر شهدت خلال الـ 7 سنوات تحديات كبيرة داخليا وخارجيا.

وتابع وزير المالية، أن مصر شهدت أياما عصيبة في كافة القطاعات وكانت عاجزة عن توفير السلع، لافتا إلى أنه في 2014 كانت محلات بيع السلع الغذائية خالية .



وفي السياق نفسه أشار معيط ، إلى أن قرار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذه الرئيس السيسي كان تاريخيا، لافتا إلى أن تجربة الإصلاح الاقتصادي أصبحت نموذجا لدول كثيرة.