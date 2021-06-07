وزير الشباب والرياضة يكشف مدى استعداد مصر لاستضافة أمم إفريقيا 2022

أثير الجدل مجددا حول إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 في موعدها بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتأجيل موعد القرعة لوقت لاحق .

وترددت الأنباء عن إمكانية استضافة دولة أخرى للبطولة حال وجود أي عوائق تحيل تنظيم الكاميرون للمسابقة القارية في موعدها ومن ضمن الدول المرشحة مصر بعد نجاحها في تنظيم عدة بطولات قارية وعالمية في الشهور القليلة الماضية بالإضافة الى تنظيم الكان في نسخته الجديدة بمشاركة 24 منتخبا في 2019 لأول مرة.

وعن جاهزية مصر لاستضافة البطولة ، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لـصدى البلد : الدولة المصرية جاهزة لاستضافة أي بطولة وبأعلى الامكانيات ومن ضمنها بطولة أمم إفريقيا 2022.

وأكد صبحي أن مصر قادرة على تنظيم كافة البطولات العالمية الكبرى ومن بينها بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار أكبر البطولات العالمية والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو التي تنطلق غدا الثلاثاء، بعد نجاح مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد وبطولة العالم للسلاح وكأس العالم للجمباز.

وأضاف صبحي أن وزارة الصحة المصرية أصبحت شريك أساسي في النجاحات التي حققتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحادات المعنية في تنظيم البطولات الدولية منذ بطولة العالم لليد وحتى بطولة العالم للجمباز، مشيراً الي الإشادات الدولية التي تلقتها مصر عقب تنظيم كل بطولة في ظل انتشار كوفيد19.



وأشار إلى أن النموذج المصري في تنفيذ البطولات أصبح آليه عمل للدول التي ترغب في تنفيذ البطولات الدولية في الفترة المقبلة، مشيدا بالاهتمام والدعم المتواصل من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة والرياضيين.

ونوه بالتلاحم الحكومي تحت رئاسة المهندس مصطفي مدبولي، والتنسيق المتكامل بين الوزارات في الأماكن التي تنفذ فيها البطولات، ما كان له عظيم الأثر في النجاح المصري لتنظيم البطولات الدولية.