عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يكشف مدى استعداد مصر لاستضافة أمم إفريقيا 2022

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أثير الجدل مجددا حول إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 في موعدها بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتأجيل موعد القرعة لوقت لاحق .

وترددت الأنباء عن إمكانية استضافة دولة أخرى للبطولة حال وجود أي عوائق تحيل تنظيم الكاميرون للمسابقة القارية في موعدها ومن ضمن الدول المرشحة مصر بعد نجاحها في تنظيم عدة بطولات قارية وعالمية في الشهور القليلة الماضية بالإضافة الى تنظيم الكان في نسخته الجديدة بمشاركة 24 منتخبا في 2019 لأول مرة.

وعن جاهزية مصر لاستضافة البطولة ، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لـصدى البلد : الدولة المصرية جاهزة لاستضافة أي بطولة وبأعلى الامكانيات ومن ضمنها بطولة أمم إفريقيا 2022.

وأكد  صبحي أن مصر قادرة على تنظيم كافة البطولات العالمية الكبرى ومن بينها بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار أكبر البطولات العالمية والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو التي تنطلق غدا الثلاثاء،  بعد نجاح مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد وبطولة العالم للسلاح وكأس العالم للجمباز.

وأضاف صبحي أن وزارة الصحة المصرية أصبحت شريك أساسي في النجاحات التي حققتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحادات المعنية في تنظيم البطولات الدولية منذ بطولة العالم لليد وحتى بطولة العالم للجمباز، مشيراً الي الإشادات الدولية التي تلقتها مصر عقب تنظيم كل بطولة في ظل انتشار كوفيد19.


وأشار  إلى أن النموذج المصري في تنفيذ البطولات أصبح آليه عمل للدول التي ترغب في تنفيذ البطولات الدولية في الفترة المقبلة، مشيدا بالاهتمام والدعم المتواصل من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة والرياضيين.

ونوه بالتلاحم الحكومي تحت رئاسة المهندس مصطفي مدبولي، والتنسيق المتكامل بين الوزارات في الأماكن التي تنفذ فيها البطولات، ما كان له عظيم الأثر في النجاح المصري لتنظيم البطولات الدولية.

ترشيحاتنا

بعد بتر قدمه.. شريف دسوقي: أشكر الرئيس السيسي.. وشغال بروفات حاليا

النشرة الاقتصادية.. عرض منظومة التسجيل المسبق للشحنات والودائع تسجل 3.4 تريليون جنيه في مارس الماضي

فيديو آثار الجدل .. لحظة سقوط سقف غرفة فوق رأس صبي

أخبار التوك شو.. رئيس شعبة الدخان يكشف مفاجأة بشان زيادة أسعار السجائر.. موعد افتتاح الخط الأول من القطار الكهربائي

حظك اليوم الثلاثاء 8/6/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

أخبار التوك شو.. تفاصيل زيادة الرواتب.. حقيقة وجود سلالة مصرية متحورة من كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

حقيقة وجود سلالة مصرية متحورة من فيروس كورونا.. فيديو

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

تجديد حبس علا القرضاوي ٤٥ يوما في تمويل الجماعة الإرهابية

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ