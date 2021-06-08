أخبار التكنولوجيا.. آبل تعلن رسميا عن نظام تشغيلها الجديد iOS 15.. وهاتف أوبو Oppo A53 ينفجر في جيب مستخدم

نشر موقع صدى البلد ، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها..



أضافت شركة آبل الأمريكية تحديثا كبيرا على تطبيق الصحة الخاص بها Health على هواتف آيفون وساعاتApple Watch الذكية من خلال عدد من الميزات التي تم إطلاقها ضمن نظام تشغيلها الجديدة iOS 15 الذي أعلنت عنه منذ ساعات قليلة.



قامت شركة آبل الأمريكية بتحديث تطبيق الخرائط الخاص بها Apple Maps ضمن نظام تشغيلها الجديدة iOS 15 الذي أعلنت عنه منذ قليل في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC21، حيث يشهد التطبيق تحسينات كبيرة وميزات لتسهيل التنقل.



أتاحت شركة آبل الأمريكية ميزة خرافية هي الأولى من نوعها وهي Live Text التي تمكن المستخدمين من نسخ الكلمات الموجودة على الصور، ضمن نظام تشغيلها الجديدة iOS 15 الذي أعلنت عنه في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC21 .



أطلقت شركة آبل الأمريكية، عددا من الميزات التي طال انتظارها في نظام تشغيلها الجديد iOS 15 الذي أعلنت عنه رسميا منذ قليل، وجاء على رأس ميزاته تحديث كبير في تطبيق الفيديو FaceTime .



أعلنت شركة آبل الأمريكية رسميا عن نظام تشغيلها الجديد iOS 15 في مؤتمرها للمطورين WWDC21 والمتاح مجانا لأكثر من 30 مليون مطور، من 227 منطقة حول العالم.



انفجر هاتف أوبو Oppo A53 في جيب مستخدم مسببا له عدد من الإصابات في جسمه إضافة إلى علامات متفرقة للحروق في جسده، حي يبدو أن ارتفاع درجة حرارة البطارية هو ما أدى لذلك.



وافقت شركة Google جوجل الأمريكية، اليوم ، على إجراء تسوية مع الحكومة الفرنسية بعد فرضها غرامة قياسية على الشركة، قدرها 267 مليون دولار أمريكي، بسبب استغلال هيمنتها على سوق الإعلانات.



أعلنت شركة Infinix إنفينيكس الصينية، رسميا عن إطلاق مجموعة هواتفها الرائدة Infinix Note 10 والتي تتكون من هاتفين هما Infinix Note 10 و Infinix Note 10 Pro، وذلك بسعر رخيص للغاية مقارنة بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الهواتف.

اشتر آيفون 8 بلس بـ 4250 جنيهاً فقط..عرض اليوم



لاقي الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون رواجاً ضخماً منذ أول ظهور رسمي فى عام 2007، ليصبح لاحقاً أيقونة الهواتف الرائدة على كل المستويات، خاصةً الإصدارات كبيرة الجم التى حققت سلسلة نجاحات متتالية، ومن أبرزها هاتف آيفون 8 بلس، بينما العيب الوحيد ارتفاع سعره، ولكن الفرصة لازالت سانحة لتمتلك نسخة مجددة منه بأقل سعر.