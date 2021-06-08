نهاد أبو القمصان: فرق 10 سنين في الزواج مش طبيعي.. ده علاقات خطر.. فيديو

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن أغرب حالة طلاق وصلت لها بأن هناك بنت طلبت الطلاق لعدم خروج زوجها معها وعدم كثرة الزيارات، كما أن العريس الجاهز بالنسبة للأسر المصرية هو العريس الذي يمتلك شقة جاهزة، وليس العريس المجتهد والمحترم والذي له مستقبل جيد ويقدر زوجته وعائلته.

وأشارت "أبو القمصان"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك حالات من قائمة المنقولات والتي تصل لـ2 مليون جنيه، منوهًا على أن هذه المبالغة من وجه نظر الأسرة بأنه يقدم بنته بما تملكه وبشيء يشرفها، متابعة: "الفرق في السن 10 سنوات بين الزوج والزوجة خطر كبير ويمثل علاقات خطر".

وأوضحت أن الفرق بين الزوج والزوجة في السن والذي يصل لـ10 سنوات هو فرق غير طبيعي، حيث إن هناك فرق في التفكير والطاقة وأحلام.