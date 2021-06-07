برلماني عن توفير عقود عمل لذوي الهمم: الدولة تمكنهم اجتماعيا ونفسيا ومهنيا

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن توفير الحكومة ما يقرب من 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظتين، مؤكدا اهتمام الدولة المتزايد بهذه الفئة، والمحاولة في إدماجهم بالمجتمع وتخفيف معاناتهم .

وأضاف النائب أحمد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية قامت بإعطاء ذوي الهمم الحق فى إثبات ذواتهم، ووفرت لهم الرعاية الصحية وفرص العمل، بالإضافة إلى المساعدات المادية، دعما لهم من أجل أن يرقوا لحياة كريمة تليق بهم ودولتهم مصر، والتي لم تدخر جهدا في الاهتمام بهم وتوجيه كافة سبل الرعاية لهم.

ولفت عضو ممجلس الشيوخ إلى أن الدولة تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها لاسر هذه الفئة، من أجل تمكينها من التغلب على الآثار التى ترتبت على عجزه، ومحاولة الاندماج في المجتمع بشكل أساسي.

وسلم وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم الإثنين ، بديوان عام الوزارة 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة ، وفرت مديرية القوى العاملة بالشرقية منها 250 عقداً، ومديرية القوى العاملة بالقاهرة 200 عقد بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظتين.

واطمأن بنفسه علي رواتب رواتبهم ، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور ، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوى المديريات بالمحافظات ، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مقدما الشكر والعرفان والتقدير للشركات التي وفرت فرص العمل الحقيقية اللائقة لمتحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

