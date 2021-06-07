عاجل
نهاد أبو القمصان: تعليم البنت وعملها "سترة".. واللي قاعدة للمسلسلات هتتخبط في الحياة حظك اليوم الثلاثاء 8/6/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي نشرة الفن .. نقل خالد عليش إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية .. وانفصال أحمد سعد وخطيبته أخبار التوك شو.. تفاصيل زيادة الرواتب.. حقيقة وجود سلالة مصرية متحورة من كورونا أخبار التعليم.. رسالة طمأنة من طارق شوقي لـ طلاب الثانوية العامة.. وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر الجامعات العربية ودورها في مواجهة كورونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني عن توفير عقود عمل لذوي الهمم: الدولة تمكنهم اجتماعيا ونفسيا ومهنيا

ذوي الهمم
ذوي الهمم

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن توفير الحكومة  ما يقرب  من 450  عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظتين، مؤكدا اهتمام الدولة المتزايد بهذه الفئة، والمحاولة في إدماجهم بالمجتمع وتخفيف معاناتهم .

txt

وفد من جامعة الوادي الجديد يزور مقر شركة فوسفات مصر بأبو طرطور

txt

بعد تكليفات الرئيس .. مقترحات برلمانية لتمويل التأمين الصحي الشامل .. وقرض بـ 400 مليون دولار لدعم المشروع

وأضاف النائب أحمد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد"  أن الدولة المصرية قامت بإعطاء ذوي الهمم الحق فى إثبات ذواتهم، ووفرت لهم الرعاية الصحية وفرص العمل، بالإضافة إلى المساعدات المادية، دعما لهم من أجل أن يرقوا لحياة كريمة تليق بهم ودولتهم مصر، والتي لم تدخر جهدا في الاهتمام بهم وتوجيه كافة سبل الرعاية لهم.

ولفت عضو ممجلس الشيوخ إلى أن الدولة تقوم  بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها لاسر هذه الفئة، من أجل تمكينها من التغلب على الآثار التى ترتبت على عجزه، ومحاولة الاندماج في المجتمع بشكل أساسي.

وسلم وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم الإثنين ، بديوان عام الوزارة 450  عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة ، وفرت مديرية القوى العاملة بالشرقية منها 250 عقداً، ومديرية القوى العاملة بالقاهرة 200 عقد بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظتين.

واطمأن بنفسه علي رواتب رواتبهم ، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور ، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام  الوزارة بهذه الفئة علي مستوى المديريات بالمحافظات ، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل  تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مقدما الشكر والعرفان والتقدير للشركات التي وفرت فرص العمل الحقيقية اللائقة لمتحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.
 

الهمم الشرقية القطاع الخاص وزير القوى العاملة ذوى الهمم الحكومة حياة كريمة فرص العمل محمد سعفان

ترشيحاتنا

الأمن يضبط القائمين على مروِّجِي صورة فتاة الرادار

بعد بتر قدمه.. شريف دسوقي: أشكر الرئيس السيسي.. وشغال بروفات حاليا

النشرة الاقتصادية.. عرض منظومة التسجيل المسبق للشحنات والودائع تسجل 3.4 تريليون جنيه في مارس الماضي

فيديو آثار الجدل .. لحظة سقوط سقف غرفة فوق رأس صبي

أخبار التوك شو.. رئيس شعبة الدخان يكشف مفاجأة بشان زيادة أسعار السجائر.. موعد افتتاح الخط الأول من القطار الكهربائي

حظك اليوم الثلاثاء 8/6/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

حقيقة وجود سلالة مصرية متحورة من فيروس كورونا.. فيديو

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

تجديد حبس علا القرضاوي ٤٥ يوما في تمويل الجماعة الإرهابية

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ