محمود غيث: العاصمة الإدارية وراء تطبيق المدن الذكية في مصر

تحدث الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، عن المكاسب التي ستحققها الدولة من وجود العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال غيث خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج "المواجهة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "العاصمة الإدارية الجديدة وراء تطبيق المدن الذكية في مصر".

وتابع رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني: "العاصمة الإدارية الجديدة نموذج حقيقي لارتفاع مستويات التخطيط العمراني على المستوي الدولي والمحلي".

وأوضح: “لأول مرة وبشكل غير مسبوق يتم التنسيق بين العديد من الوزرات لوضع خطة شاملة لتنفيذ العاصمة الإدارية وهو ما أنعكس مؤخرا بظهور مدينة جديدة على أحدث الطرق والنظم الذكية”.

وأكمل: "العاصمة الإدارية مساحتها ضعف مساحة القاهرة وهو ما يجعلها متنفسا كبيرا عكس الزحمة المرورية التي تعيشها شوارع القاهرة".