صندوق تحيا مصر يكشف المبادرات التي قام بها من أجل المواطن المصري على مدار 7 سنوات .. فيديو



قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر ، إن المبادرة التي بدأ بها الصندوق كانت مبادرة مكافحة فيروس سى وهي التي بدأنا من خلالها فكرة القوافل الميدانية ، وبعدها انتقلنا الي فكرة المشاركة في مبادرة 100 مليون صحة التي شملت بداخلها العديد من المبادرات التي تضمن صحة المواطنين .



وأضاف محمد مختار خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، إن هدفنا الفترة القادمة هو توفر عمليات المياه البيضاء للعين الي ما يقرب من 7 مليون مصري ، نعمل علي توفير مليون نظارة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالإضافة الى اننا عملنا على إحلال وتجهيز وحدات الغسيل الكلوي وهذه مبادرة رئاسية تسمي " كلنا جنبك " .



وأوضح مختار ، " قمنا بعمل مبادرة تسمى " يوم جديد " لتوفير الحضانات الي الأطفال في الأماكن الأكثر احتياجا لافتا ان هناك أماكن بحاجة كبيرة إلى هذه الحضانات .

وتابع : نعمل على فكرة الحماية الاجتماعية بجانب توفير الرعاية الصحية ، وهذا جعلنا نتكامل مع العديد من أجهزة الدولة .

