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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لدينا أفضل قاعة عرض.. العناني: سنبهر العالم بافتتاح المتحف الكبير

المتحف الكبير
المتحف الكبير

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير  به آثار وتكنولوجيا وعرض متحفي وإدارة وتطوير للمنطقة المحيطة به ونعمل على تحقيق ذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

 

وأضاف  خالد العناني  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية  "المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" تفقدت المتحف ولأول مرة سيتم عرض توت عنخ آمون على مساحة 7 آلاف متر مربع، وتم تثبيت 107 فاترينة من أفضل فتارين العالم وتم الانتهاء من وضع الآثار لـ أكثر من 60% من الفتارين ".

 

وتابع خالد العناني :"  المتحف المصري يضم اجمل قاعة عرض متحفي رأيتها في العالم وفي حياتي وستكون مفاجاة ضخمة مصر تحضرها ".

 

وأكمل خالد العناني :" مثلما أنجزت مصر  حفل المومياوات الملكية، هناك فريق عمل وطني محترم يعمل  على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير "، مضيفا:" لن ينشر اي صورة من داخل قاعات المتحف المصري الكبير خاصة قاعة توت عنخ آمون من أجل إبهار العالم كله بها ".

 

ولفت خالد العناني :"  سنبهر العالم بحفل ضخم لافتتاح المتحف الكبير  ولم ارى الآثار مسبقا بهذا الجمال بعدما تم  وضعها في مكانها داخل قاعات المتحف المصري الكبير "، مضيفا:"  سوف ننتهى من المتحف المصري الكبير هندسيا وسوف تفتتح المتحف المصري الكبير  بعد انحسار جائحة كورونا في العالم كي نتمكن من دعوة عدد كبير من الرؤساء والملوك والشخصيات العالمية ".

المتحف المصري المتحف الكبير خبار التوك شو خالد العنانى الاثار السياحة

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