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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. جامعة والدلتا والتكنولوجيا تكرم المتميزين بالأنشطة الطلابية

الدكتور الخولي يكرم
الدكتور الخولي يكرم أبناء الجامعة المتميزين

شهد  الدكتور علوى الخولى رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية حفل تكريم المتميزين، والحاصلين على مراكز متقدمة في الانشطة الرياضية ،والذى تنظمه إدارة رعاية الطلاب، وذلك بحضور  الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، و الدكتور محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون الخدمات والتدريب .

 

وجه الدكتور الخولى فى البداية الشكر لإدارة رعاية الطلاب علي مابذلوه ،وكذلك الطلاب على تفوقهم في مختلف الانشطة الطلابية ، وأكد على ضرورة نقل الثقافة الإيجابية، وتحفيز زملائهم على ممارسة كافة الأنشطة .

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أكد الدكتور الخولى ان الجامعة ليست مكاناً للعلم فقط وإنما بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم اكتشاف مواهب الطلاب ،وفتح المسارات الإبداعية أمامهم فى المجالات المختلفة، من خلال الأنشطة الطلابية،وأن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم لرعاية الطلاب .

 

فيما أشار الدكتور محمود سالم إلى أهمية الأنشطة الطلابية ودورها فى صقل شخصية الطلاب ،وتزويدهم بالمهارات والقدرات التى تمكنهم من الابداع والقدرة على تحمل المسئولية،وتقوية العمل بروح الفريق.

 

تنوعت الأنشطة الطلابية بالجامعة هذا العام منها تكوين أسرة طلاب من أجل مصر ، كرة القدم ،لياقة بدنية ،معرض فنى ،شطرنج ،مسابقة ثقافية وغيرها ،وقد تم تجهيز رعاية الطلاب بصالة رياضية متكاملة بها كافة الامكانيات والتجهيزات لممارسة الأنشطة المختلفة.

 

وفى نهاية الحفل حرص الدكتور الخولى على مناقشة الطلاب والاستماع إليهم، وتبادل الحوار حول مقترحاتهم، وارائهم بشأن العملية التعليمية.

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