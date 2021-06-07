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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تدخل مرحلة تطعيم جديدة بعد ساعات

هانكوك
هانكوك

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه أصبح بوسع من أعمارهم 25 عاما فما فوق تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا "اعتبارا من صباح يوم غد"، وفق ما ذكرت صحيفة  "الإندبندنت".

 

وفي كلمة أمام مجلس العموم، أعلن هانكوك إن اللجنة المشتركة للقاح والتحصين (JCVI) قررت أن لقاح "فايزر" آمن للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق، مشيرا إلى أنه سيطلب من اللجنة وضع جدول زمني حول موعد تطعيم الصغار.

وقال: "على الرغم من أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان يجب رفع قيود كوفيد-19 بشكل نهائي في 21 يونيو، فإن تقديم اللقاحات يبعث الأمل".

وأشار إلى أن اللقاحات حالت دون دخول نحو 39000 شخص إلى المستشفى وأكثر من 13000 حالة وفاة، معلنا أن مقدمي خدمات الصحة الوطنية NHS في طريقهم لتطعيم جميع البالغين بحلول نهاية يوليو.

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وتلقى أكثر من 40 مليون شخص في المملكة المتحدة جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا - وهو جزء من أكبر برنامج تطعيم أطلقته البلاد على الإطلاق.

تقول الحكومة إن استمرار نجاح برنامج اللقاح هو أحد الشروط الأربعة اللازمة لمزيد من تخفيف القيود.

يتم الآن تقديم اللقاحات الأولى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا في إنجلترا واسكتلندا وأكثر من 18 عامًا في أيرلندا الشمالية وويلز، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء ، سيتم تقديم لقاح للأشخاص في إنجلترا الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 عامًا.

 

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