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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية جديدة تكشف عن أودي RS3 سبورتباك.. فيديو

لقطات تجسسية جديدة
لقطات تجسسية جديدة تكشف عن أودي RS3 سبورتباك | فيديو

كشف مقطع فيديو نشر عبر موقع يوتيوب الشهير، عن بعض التسريبات التجسسية الخاصة بالسيارة الجديدة كليًا  RS3 سبورتباك، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وتعد هذه النسخة واحدة من أحدث الإصدارات التي تنطلق من قبل الصانع الألماني المخضرم "اودي".

ظهرت السيارة  RS3سبورتباك أثناء تأدية الاختبارت داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية، وعلى الرغم من إطلالة السيارة  التي جاءت بالعديد من التمويهات.

 

وتمتعت أودي RS3 سبورتباك بمقدمة تعتمد على شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع،  تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع عجلات رياضية مدعومة بجنوط سوداء اللون تتخذ تصميم النجمة النارية، كما يمكن رؤية علبة المكابح من خلال الأضلاع الخاصة بالجنط المعدني.

 

وتعتمد السيارة RS3 سبورتباك على مفهوم رباعي الأبواب، مع منظومة عادم ثنائية الأداء متسعة القطر، بالاضافة إلى عواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي، بالاضافة إلى مصابيح خلفية انسيابية، و لكن مازالت المصابيح الامامية لم تكشف عن أمرها بعد بسبب التمويهات و لكن من المتوقع أن تأتي باطلالة عدوانية الأداء تزيد من قوة هذه النسخة الصغيرة.

 

وتشير بعض التقارير إلى أن هذه السيارة سوف تستمد قوتها من محرك خماسي الأسطوانات، بسعة 2500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى جميع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.

 

ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 3.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 280 كيلومتر في الساعة.

لقطات تجسسية أودي RS3 RS3 سبورتباك فيديو يوتيوب موقع يوتيوب

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