نهاد أبو القمصان: تعليم البنت وعملها "سترة".. واللي قاعدة للمسلسلات هتتخبط في الحياة

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن زواج الفتيات في سن صغير مسئولية كبيرة، والزواج المبكر يحرم البنت من حياة مستقرة، واصفة تعليم البنت وعملها ب"سترة"، وهذا يجعلها تمتلك خبرة وقدرة على إدارة حياتها بشكل أسهل.

وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تحدث في السنة الأولى من الزواج وتصل لـ50% من الزواج، منوهة الى أن هذه النسبة تنطبق على ما يتزوج مبكرًا.

وأوضحت أبو القمصان، أن الخروج للعمل والحياة العامة تجعلنا نمتلك خبرة كبيرة وتؤهلنا للزواج بشكل كبير، متابعة: "البنت اللي قاعدة بتتفرج على مسلسلات أول ما تتجوز بتتخبط في الواقع"، كما أن تعليم مهارات الحياة هو الجانب المفيد للأشخاص، ولابد من تعرضنا للكثير من المشاكل التي تزيد من فهم الأشخاص لبعضهم البعض.