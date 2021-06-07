والدة عروس بدون «قايمة»: بنتي ملكة جمال ومطلبتش شبكة من جوزها

قالت سها السمان والدة عروس بدون قائمة منقولات زوجية، إنه لم يكن هناك قائمة منقولات زوجية قديما عند الزواج.

وأضافت سها السمان في حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة " تن": "مع التطور تم اختراع قائمة المنقولات الزوجية لأنها تضمن حق الزوجة في حالة الطلاق".

وتابعت سها السمان: "مش كل الناس زمان كانت بتعمل قائمة، ودلوقتي الزوجة لها نفقة متعة وعدة وفي حال الطلاق تحصل الزوجة على الشقة بالعفش لأنها حاضنة للأطفال".

وأكملت سها السمان: "زوج بنتي لم يوقع على قائمة، ورفضت كتابة قائمة ومش هنمضي الزوج على فرشة سنان".

وتابعت سها السمان: "بنتي ملكة جمال 2007 وبعد زواجها مطلبتش من الزوج قائمة أو شبكة".