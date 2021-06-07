في أول جولة خارجية.. بايدن يلتقي الملكة إليزابيث وبوتين

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول جولة خارجية له منذ توليه المنصب، والتي تستمر 8 أيام وتشمل كل من بريطانيا وبلجيكا وسويسرا، حيث تبدأ يوم الأربعاء وتستمر حتى 16 يونيو الجاري.

ويغادر بايدن وقرينته جيل واشنطن صباح الأربعاء، 9 يونيو، وسيكون أول توقف لهما بالمملكة المتحدة في قاعدة سلاح الجو الملكي ميلدنهول لتحية أفراد سلاح الجو الأمريكي المتمركزين هناك، وفقا لوكالة "رويترز".

في 10 يونيو، يجتمع بايدن مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في كورنوول في إنجلترا، حيث ستعقد قمة مجموعة السبع، وذلك لإعادة تأكيد العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويحضر بايدن في 11 يونيو قمة مجموعة السبع لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الجمعة، لطرح أولويات السياسة الأمريكية مثل الاقتصاد والوحدة بين الحلفاء.

ويواصل بايدن في اليوم التالي حضور اجتماعات قمة مجموعة السبع في كورنوول، ويعقد اجتماعات ثنائية مع زعماء دول المجموعة.

ويختتم الرئيس الأمريكي في 13 يوليو اجتماعاته في قمة مجموعة السبع، وبعد ذلك يجتمع مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في قلعة وندسور، ثم يسافر إلى بروكسل للمبيت هناك.

وفي 14 يونيو، يجتمع بايدن مع زعماء حلف شمال الأطلسي ثم يعقد اجتماعا خاصا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما يحضر بايدن في 15 يونيو مزيدا من اجتماعات حلف شمال الأطلسي ثم يسافر إلى جنيف للمبيت هناك.

فيما يجتمع بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، في أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي بايدن منصب رئيس الولايات المتحدة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الاثنين، إنه من غير الواضح إن كان الزعيمان سيعقدان مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع.