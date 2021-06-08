النشرة الاقتصادية.. عرض منظومة التسجيل المسبق للشحنات والودائع تسجل 3.4 تريليون جنيه في مارس الماضي

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غدا.. المالية تناقش آليات تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات والرسائل الجمركية

تعقد وزارة المالية غدا ، مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والرسائل الجمركية والمعروفة إعلاميا بمنظومة الـ ACI، بمقرها بنادي السكة الرياضي بامتداد شارع رمسيس، ومن المقرر حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية وعدد من قيادات الوزارة أبرزهم الدكتور إيهاب ابوعيش، نائب الوزير لشئون المصالح الإرادية والشحات الغتوري، القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك الجديد

عقدت شعبة الأدوات الكهربائية و الكابلات - بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس عاطف عبد المنعم ، اجتماعا اليوم بحضور الشركات المشاركة فى مبادرة حياة كريمة، وصرح المهندس بهاء العادلى رئيس مجلس إدارة مستثمري بدر - عضو مجلس الشعبة بأن الاجتماع يستهدف دعم مصانع الشعبة لتعظيم حصتها في المبادرة بما يحقق المنفعة العامة للصناعة الوطنية في حدود القوانين و اللوائح المعمول بها.

ارتفع حجم المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي إلي 3.4 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 3.263 تريليون جنيه في فبراير اسابق له ومقارنة بـ 3.31 تريليون جنيه في يناير 2021.

تحل غدا الثلاثاء، ذكرى تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، ليمر خلال الوقت الحالي 7 سنوات على تولية إدارة شئون البلاد.

وتجلى الدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في جميع مناحي القطاعات بمصر، إلا أن الناحية الاقتصادية كانت الطفرة بها كبيرة، وخلال السطور التالية نستعرض إحدى النقاط الاقتصادية وهي قطاع البترول، والذي شهد طفرة بمعنى الكلمة، وكأنه قاطرة قيادة الاقتصاد المصري