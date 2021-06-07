نشرة العالم| أمريكا: مصر كلمة السر في وقف إطلاق النار بـ غزة.. قرار من السودان بشأن سد النهضة.. حكومة إسرائيل الجديدة تتعهد بإحياء السلام

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الدولية والإقليمية، نفرد أبرزها لكم في التقرير التالي:

إدارة بايدن: لولا مصر لما توصلنا إلى وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن مصر لعبت دورا محوريا للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك لم يكن ليحدث لولا جهود الحكومة المصرية.



الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتعهد بإحياء السلام مع الفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن حكومة الاحتلال الجديدة أكدت للولايات المتحدة أنها ستجدد محادثات السلام مع السلطة الفلسطينية.

الكنيست الإسرائيلي يحدد موعدا للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

أعلن الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قرر عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم 14 يونيو الجاري.

وزير الخارجية الأمريكي يعارض موقف بينيت بشأن رفض حل الدولتين

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه لا يتفق مع رئيس حزب "يمينا" ورئيس الحكومة الإسرائيلية المحتملة، نفتالي بينيت بشأن رفض حل الدولتين، مشددا على أنه الحل الوحيد للسلام مع فلسطين.

بيان عاجل من فصائل المقاومة الفلسطينية وتحذير شديد اللهجة لإسرائيل

وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية تحذيرا شديد اللهجة إلى إسرائيل، مؤكدة أن قيادة المقاومة تراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني في القدس.



تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك مؤشرات مشجعة على صعيد تراجع وباء كورونا، لكنها أكدت أنه لا يزال هناك نتائج مختلفة عالميا، محذرة من اتجاه بعض البلدان لتخفيف القيود المفروضة لمواجهة "كوفيد-19".

صدمة عالمية حول أصل فيروس كورونا.. اتهامات جديدة بتصنيع الوباء القاتل في مختبر

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الشهيرة نبأ صادما حول أصل الوباء القاتل للكثيرين، فيروس كورونا ، مؤكدة ان التسلسل الوراثي للفيروس، يؤكد إنه ربما يكون مصنع داخل مختبر صيني.

أمريكا تعلن إتمام سحب نصف قواتها من أفغانستان

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم، الأحد، أنها أكملت سحب نحو نصف قواتها من أفغانستان.

نستخدم كل الوسائل القانونية.. قرار سوداني عاجل حول تطورات أزمة سد النهضة

أكد السودان رفضه أي خطوات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا بشأن المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، متعهدا باستخدام كل الوسائل القانونية للدفاع عن أمنه القومي.

بـ أدلة دقيقة.. بلينكن: صواريخ حماس التي ضربت إسرائيل كانت محلية الصنع

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التقييمات الأمريكية كشفت عن أن معظم الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل أثناء التصعيد الأخير، كانت محلية الصنع.

دولة عربية تعلن دخول الموجة الرابعة من جائحة كورونا

أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس اليوم الاثنين، دخول البلاد الموجة الرابعة من تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".