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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور

مواصفات وأسعار شيفروليه
مواصفات وأسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور

تنتمي النسخة شيفرولية كابتيفا موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تقدم داخل السوق المصري للسيارات عبر 4 فئات من التجهيزات، وتظهر السيارة بإطلالة الـ SUV إلى جانب حزمة من وسائل الرفاهية والتحكم وأنظمة مساعدة السائق.

المواصفات الفنية لـ شيفروليه كابتيفا موديل 2021

 

تحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصان عند 5200 لفة/دقيقة، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 5200 لفة/دقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء CVT.

وسائل الأمن و السلامة الخاصة بـ شيفروليه كابتيفا موديل 2021

 

تضم السيارة باقة من مواصفات الحماية باختلاف الفئات المقدمة وتشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام TCS المتحكم في عملية صعود المرتفعات، وبرنامج ESC الخاص بالثبات الإلكتروني.

بالإضافة إلى كماليات أخرى، مثل "نظام متابعة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ومستشعرات ركن، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، وباقة من التجهيزات الداخلية مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة مالتي فانكشن متعدد الوظائف.

القياسات الهيكلية للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 

 

حصلت السيارة شيفروليه كابتيفا على نسبة طول بلغت 4.65 متر، و عرض 1.83 متر، و 1.76 متر للارتفاع، بالإضافة إلى قاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 2.75 متر، و مساحة تخزين تسع لـ 847 لتر، ويمكن زيادتها إلى 1051 لتر في حالة طي المقاعد الخلفية.

 

اسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2021 داخل السوق المصري للسيارات :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 334.990 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 2021 محرك 1500 تيربو سي سي بسعر 359.990 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIER 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 379.990 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل PREMIER (7SEATS) 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 399.990 ألف جنيه.

مواصفات اسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2021 السيارات الرياضية SUV السيارة

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