فيديو آثار الجدل .. لحظة سقوط سقف غرفة فوق رأس صبي

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيدية مدته 50 ثانية، ظهر خلاله انهيا سقف احدى الغرف على رأس صبي و سقوط مياه من الأعلى .

وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية ، فإن مقطع فيديو اثار الجدل بين الرواد ، فقد ظهر في المشهد طفل يشاهد التلفزيون و فجأة انكسر السقف فوق رأسه .

أثار ذلك المقطع ضجة بين رواد التواصل الاجتماعي، و ذلك بسبب انهيار سقف الغرفة فوق رأس الصبي الذي كان يجلس وحيدا داخل الغرفة في المنزل .

تسبب الفيديو في حالة استياء بين المواطنين في بريطانيا، بعد أن علقت والدة الصبي، أنها ليست المرة الأولى الذي يحدث فيها حادث كهذا و طلبت من الحكومة مرارا أن توفر مسكنا أمنا لها و للصبي .

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/heartbreaking-clip-shows-leaky-ceiling-24266096