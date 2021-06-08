محافظ الوادي الجديد يبحث مشكلة أراضي الشباب بطريق مطار الداخلة

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إجتماعََ عبر الفيديو كونفرانس لبحث مشكلة أراضي مشروعات الشباب بطريق مطار الداخلة وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة ومحمد عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وعدد من التنفيذين المعنيين والشباب المستفيدين من المشروع.

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ووجه المحافظ قطاع الكهرباء بحصر إستهلاك الكهرباء الفعلي للآبار الزراعية بالمشروع وحساب مديونية الكهرباء بسعر أقل للكيلو وات، مع تحمل المحافظة ٥٠٪ من قيمة المديونية لحل مشكلة المستفيدين بشرط سداد ٢٥٪ من قيمة المديونية كإثبات للجدية.

وقرر المحافظ سحب الأراضي الغير مزروعة من المستفيدين غير الجادين وإعادة طرحها للراغبين في إقامة مشروعات زراعية.