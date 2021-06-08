"رشوة الجمارك" و"قاعدة بلبيس العسكرية" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم، عددا من المحاكمات التي تهم الرأي العام، حيث تنظر محكمة جنايات شرق العسكرية، محاكمة المتهمين في القضية رقم 247 لسنة 2017، والمعروفة بـ"تصوير قاعدة بلبيس العسكرية".

ونسبت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات، بارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، محاكمة مدير إدارة جمارك تفتيش الركاب بميناء القاهرة الجوي سابقًا و5 آخرين في القضية المعروفة بـ"رشوة الجمارك".

ونسبت النيابة للمتهمين في أمر الإحالة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من يناير حتى مارس 2018 بدئرة قسم النزهة، طلب المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، رئيسا أقسام مشرفين بالإدارة المركزية لجمارك ميناء القاهرة، وأخذا لنفسهما، عطية؛ للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين طلبا من المتهمة الثالثة حتى الخامس بوساطة المتهم السادس مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، واخذا منه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل تمكين المتهمة الثالثة من عبور الدائرة الجمركية محل عملهما دون تفتيش حقائب سفرها المحتوية على عقاقير طبية محظور تداولها داخل مصر بالمخالفة للقوانين واللوائح.