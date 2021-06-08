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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. رئيس شعبة الدخان يكشف مفاجأة بشان زيادة أسعار السجائر.. موعد افتتاح الخط الأول من القطار الكهربائي

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة نرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالي:


عضو بفريق تطوير لقاح كورونا بأمريكا: وفاة الملقحين بعد التطعيم بسنتين شائعة
أكد الدكتور علي فطوم، عضو فريق تطوير لقاح ضد كورونا بأمريكا، أن الأحاديث المنتشرة بخصوص وفاة كل من يحصل على اللقاح بسنتين هي شائعة، كما أن هذه الشائعات منتشرة في كل المجتمعات ولا ترتبط بأي حضارة أو أي دين او أي شعب، وفي الولايات المتحدة هناك اعتقاد من قبل بعض الشعب بأن هذه مؤامرة من قبل بل جيتس.
 

حقيقة وجود سلالة مصرية متحورة من فيروس كورونا.. فيديو
كشف الدكتور محمد النادي أستاذ أمراض الصدر عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، حقيقة وجود متحور مصري لفيروس كورونا، قائلا: "كلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة".


مستشار أبو مازن: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الانقسام الفلسطيني.. فيديو
قال الدكتور   محمود الهباش ، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، إن قضية فلسطين الوطنية لا تزال قائمة والاحتلال لازال متواجد في فلسطين والقدس لازالت محتلة وفلسطين لازالت محتلة والشعب الفلسطيني مازال ضائع .
 

وزير المالية: الحد الأدنى للزيادات الجديدة 250 جنيها والصرف مع راتب يوليو
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن صرف الزيادة الجديدة للمعاشات سيبدأ صرفها يوم 1 يوليو المقبل، كما أنه سيتم زيادة المرتبات بداية من 20 يوليو المقبل، أي أنه سيتم صرف الزيادات مع مرتبات يوليو المقبل.
 

رئيس شعبة الدخان يكشف مفاجأة بشان زيادة أسعار السجائر .. فيديو
كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، تفاصيل الزيادة المرتقبة في أسعار السجائر، موضحًا أنها ليست وليدة اليوم، وإنما تم إقرارها في قانون التأمين الصحي منذ عام 2018، على أن تزيد على 3 مراحل، بواقع 25 قرشًا.
 

نصر علام: حجز متر مكعب مياه واحد دون اتفاق تعدٍ على حق المصريين
قال محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن  بيان وزارة الري الأخير جاء ردا  على كثير من المغالطات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول سد النهضة وتخزين المياه ومناسيب المياه خلف سد النهضة، وأصدرت الوزارة بيانا لإيضاح الأمر بالأرقام .


أخصائي نفسي : مقولة «من يؤتمن على العرض» شعارات واهية
قالت هبة الطماوي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إنها تتفق مع قائمة المنقولات، ولكن لا بد من مراعاة الضمير عند كتابة قائمة المنقولات، لأنه حق أصيل للزوجة، ولا يجوز التنازل عنه، معقبة: "لا ينفع إعطاء الثقة الكاملة، ولا يمكن أن أضع الخيانة في الزوج والأفضل الوسط في كل شىء".  
 

القومية للأنفاق تكشف موعد افتتاح الخط الأول من القطار الكهربائي
كشف اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، موعد افتتاح الخط الأول من القطار الكهربائي.
 

محافظ الإسماعلية يكشف تفاصيل تسريب امتحان الإعدادية وقرار الإلغاء
أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعلية، أنه تم تسريب امتحان الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسماعلية اليوم، وتم اكتشاف التسريب في تمام الساعة الـ8 صباحًا، كما أن عملية التسريب تمت في المطبعة أو نقل أوراق الامتحانات إلى اللجان، مشددًا على أنه تم إحالة الواقعة للنيابة لتتخذ الإجراءات.
 

لدينا أفضل قاعة عرض.. العناني: سنبهر العالم بافتتاح المتحف الكبير
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير  به آثار وتكنولوجيا وعرض متحفي وإدارة وتطوير للمنطقة المحيطة به ونعمل على تحقيق ذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

وزير المالية الولايات المتحدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس سد النهضة فيروس كورونا اتحاد الصناعات

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