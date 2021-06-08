بعد بتر قدمه.. شريف دسوقي: أشكر الرئيس السيسي.. وشغال بروفات حاليا

كشف الفنان شريف دسوقي، تفاصيل حالته الصحية؛ بعد إجراء عملية جراحية أدت إلى بتر قدمه.



وقال شريف دسوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "كل الأديان تدعو إلى توفر إرادة لدى الإنسان كي يكمل حياته مهما كانت الظروف".

وأضاف شريف دسوقي: "أشكر الرئيس السيسي، والوزراء، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على دعمهم لي".

وتابع شريف دسوقي: "أشكر أحمد الجنايني الذي تابع حالتي الصحية، ولم يتركني لحظة واحدة، وكان يتحرك معي من مستشفى لآخر، وأشكر الشركة المتحدة على متابعة حالتي الصحية، والشركة تولت كل شيء في رحلة علاجي".

واستطرد شريف دسوقي: "لدينا طب عالمي في مصر، وأنا شغال بروفات حاليا وبحضر شغل دلوقتي وأنا قاعد في المستشفى".