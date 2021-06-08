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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: وضع المرأة المصرية كان مهينا قبل عهد السيسي.. فيديو

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي أعطى للمرأة المصرية حقها وأنصفها.

 

وأضافت "الشوباشي"، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، المٌذاع عبر فضائية "المحور"، أن المرأة المصرية هي التي قامت بتربية الجيل الذي أنقذ مصر في 30 يونيو 2013، معقبه: "الشباب الذي خرج في 30 يونيو وقف وقال لا ويسقط حكم المرشد".


وأشارت: " الرئيس السيسي أعاد للمرأة المصرية اعتبارها، ولا ينحاز للرجل أو المرأة لكنه ينحاز للدولة المصرية..  ومصر عشان تبنيها متقدريش تنكرى دور المرأة"، مردفه: "وضع المرأة قبل حكم الرئيس السيسي كان غير لائق بمكانتها ومهين لها".


وتابعت: "وضع المرأة تغير كثيرا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وخاصة في ظل وجود 8 وزارات تتولاهم سيدات مصريات على كفاءة عالية".

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي المرأة المصرية

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