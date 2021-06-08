صور جديدة.. لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن شقة الزمالك.. فيديو
عرضت الإعلامية لميس الحديدي، صور جيدة لمقتنيات شقة الزمالك لأول مرة.
وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "مقتضيات شقة الزمالك تتضمن لوحات فنية لكبار الرسامين الأوربيين ".
وأشارت: "لازم يكون هناك فرق بين حيازة الفن التشكيلي والآثار"، مردفه: "لابد من التفرقة بين الحيازة والملكية والكنز المدفون".
وأوضحت: "أصحاب شقة الزمالك عائلة المستشار أحمد عبدالفتاح، أرسلوا لنا عددا من مقتنيات الشقة، وقالوا لنا أننا منزعجين من اقتحام حرمة البيوت الخاصة، وأرسلوا لنا الصور"، لافته: "لازم أحيي المستشار لأن هذه الصور تنم عن ذوق رفيع".