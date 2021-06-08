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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية التخابر مع داعش

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

تنظر الدائرة الأولى “إرهاب”، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة اليوم في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021، جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع داعش”.

وتضم القضية كلا من معتز توفيق "أبو خالد الشامي، وعمرو يحيي "دودج" ، ومهدي صالح "أبو إيليا" ، وعلي بن يوسف ديزتوف، وخضر دوجييف ، وآلاء إبراهيم هارون ، ومحمد عبدالله باغي ، ومحمد أبو بكر السيد .

واتهمت النيابة العامة المتهمان الأول والثاني بقيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث لتمويل عناصر التنظيم معلومات حول منشآت هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتي سكك حديد سيدي جابر ورمسيس.

واتفق المتهم الثالث وآخران مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، وارتكب جميع المتهمين جريمة تمويل الإرهاب وتلقوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات للجماعة الارهابية "داعش".

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