ضياء رشوان يعلق على تقييم نظم مكافحة الإرهاب وغسل الأموال في مصر.. فيديو

علق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، على تقييم نظم مكافحة الإرهاب وغسل الأموال في مصر من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "هذا التقييم يأتي في سياق واضح وهو سياق التزام مصر بتعهداتها الدولية والقوانين الدولية في كل الشئون المتعلقة بحياة المواطن في مصر".



وأشار: "مكافحة غسيل الأموال أو مكافحة الإرهاب أو تمويل الإرهاب أو تجارة السلاح مثل التزام مصر بحقوق الإنسان، وهناك مؤسسات دولية كبيرة تقوم بمراجعة المؤسسات الوطنية"، لافتا: "تقييم اليوم يأتي في إطار مجموعة العمل المالي وهي مجموعة دولية تشرف على عمل كافة المؤسسات في الدول التي تقوم بمثل هذا النوع الوظيفي".



وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين،: "مصر تؤكد التزامها بالمعايير الدولية وتعمل بالتعاون مع المؤسسات الرئيسية ومنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتطبق معايير مجلس الأمن في هذا الشأن، وتخضع كل ما هو متهم للقواعد الدولية".

