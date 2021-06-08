المنتخب الأوليمبي: حسم مصير طاهر "الجمعة".. وليفربول صاحب قرار انضمام صلاح

قال زغلول صيام، المتحدث الإعلامي للمنتخب الوطني الأولمبي، إن شوقي غريب المدير الفني، سيحسم مسألة استمرار طاهر محمد طاهر، في المعسكر الحالي من عدمه، يوم الجمعة المقبل.



وأضاف صيام، في تصريحات لبرنامج “البريمو” عبر قناة “Ten”، أن الروح العالية تسود معسكر المنتخب الأولمبي، وهناك حالة من الحماس بين جميع اللاعبين، ومن المقرر أن يصل منتخب جنوب إفريقيا فجر اليوم.

وعن إصابة طاهر محمد طاهر؛ قال صيام، إن اللاعب في حاجة لتدريبات علاجية لمدة أسبوع، وجهاز المنتخب فضل أن يتدرب في ناديه، ومن المقرر أن ينضم اللاعب للمعسكر يوم الجمعة المقبل، عقب ودية جنوب إفريقيا الأولى.

واستطرد صيام أنه لم تحدث اتصالات حتى الآن بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حول انضمامه إلى القائمة المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو، والقرار النهائي في هذه المسألة متروك لمجلس إدارة نادي ليفربول، لكن اللاعب لديه الرغبة في التواجد مع هذه المجموعة من اللاعبين.