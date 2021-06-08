حقيقة تمرد لاعبي الترجي .. وعروض فرجاني ساسي

نفى الناقد الرياضي التونسي هيثم الراشدي كل الأنباء التي ترددت بشأن تقدم خمسة لاعبين من فريق الترجي الرياضي بشكوى ضد النادي للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة ، وأكد أن حتى هذه اللحظة لم يحدث هذا الأمر واللاعبون منتظمون بشكل طبيعي في تدريب الفريق استعداداً لمواجهة الأهلي والمقرر لها 19 يونيو الجاري في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا .

وقال الراشدي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الزمالك فرجاني ساسي خلال مشاركته مع منتخب تونس أمام الكونغو الديمقراطية بالأمس ، ليست بالخطيرة ، وعن استمرار اللاعب بصفوف القلعة البيضاء فأكد الراشدي أن المسألة صعبة للغاية واللاعب يمتلك عروضاً قوية من الدوريين التركي والقطري ، ويفاضل بين إحداهما للإنتقال إليه خلال الأيام القليلة المقبلة .

وفي نفس السياق بحسب بوابة " تونس الرقمية"، فأن ٥ لاعبين من فريق الترجي تقدموا بشكوى رسمية إلى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم من الفريق أو فسخ عقدهم.

وأشارت البوابة إلى أن خماسي فريق الترجي هم فادي بن شوق والثلاثي الجزائري محمد أمين توغاي، عبد الرؤوف بن غيث وعبد الرحمن مزيان إضافة إلى الليبي حمدو الهوني.

وأكدت البوابة أن الفريق يعاني من أزمة أخرى وهي رفض اللاعب ماهر بالصغير التدرب مع الفريق منذ مباراة الترجي ضد شباب بلوزداد الجزائري و ذلك احتجاجا على عدم مشاركته في المباريات إضافة إلى أنّه سيغادر رسميا الفريق إثر نهاية عقده يوم 30 يونيو.

ويواجه الترجي نظيره الأهلي يوم السبت الموافق 19 يونيو المقبل في تونس، على أن يلتقيه في القاهرة إيابًا في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.