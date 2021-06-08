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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوكير يخسر صدارة السباق بسبب غصن شجرة .. تفاصيل

لوكير يخسر صدارة
لوكير يخسر صدارة السباق بسبب غصن شجرة .. تفاصيل

استطاع السائق المخضرم لوكير بطل سباقات الفورمولا 1، أن يتصدر الجولة الأولى من مجريات سباق باكو، خلال اللفتين الافتتاحيتَين و لكن يبدو أن القدر يحمل مفاجاءة لـ هاميلتون سائق مرسيدس، ليستطيع أن يتجاوزه في اللفة الثالثة على خط مستقيم.

 

حيث تمكن هاميلتون في تقليل الفارق مع لوكلير، يتبعه كلا من ثنائي ريد بُل ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز، ليجد لوكير نفسه في المركز الرابع بعد أن توقف لإنهاء أعمال الصيانة الخاصة بسيارته، و يبدو أن كلمة السر في هذا السباق تحمل لعنة المنعطف الخامس.

 

حيث كشف لوكير أنه حاول تفادي غصن شجرة، مما دفعه تقليل سرعته، و بسبب هذه المشكلة استطاع هاميلتون أن ينطلق سيارة و التي تحمل علامة النجمة الثلاثية مرسيدس، ويحلق منفردًا بالصدارة في هذه الجولة.

 

و استكمل لوكير مجريات السباق بعد أن قامت فيراري باستدعاء لوكلير في وقتٍ مبكّر لإجراء الصيانة، ليزداد الأمر سوءًا و يفقد مركزه لصالح السائق بيير غاسلي، في حين تمكّن سائق أستون مارتن سيباستيان فيتيل من تجاوزه بعد استئناف السباق.

 

 يذكر أن مجريات السباق قد شهدت في جولة سابقة صدمة لكل من سائقي فورمولا 1 فيرشتابن وسترول، بعدما تعرضت إطارات المركبات الخاصة بهم إلى انفجار مفاجئ، و يعتقد ماريو ايزولا رئيس قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي، أن انفجار السيارة الخلفية ترجع أسبابها إلى شقوق تسببت بها الأشلاء على المسار.

لوكير صدارة السباق السائق المخضرم الفورمولا 1 فيراري فورمولا مرسيدس

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