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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نسخة طبق الأصل.. صورة مقلدة للموناليزا للبيع بثروة طائلة

اللوحة المقلدة للموناليزا
اللوحة المقلدة للموناليزا

تم عرض نسخة طبق الأصل من لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي للبيع في باريس ، حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 300 ألف يورو وهو ما يعادل حوالي 365645 دولارًا.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يُقال أن تاريخ رسمها يرجع إلى  أحد أتباع دافنشي في أوائل القرن السابع عشر، وهي معروفة على نطاق واسع باسم "الموناليزا هيكينج" نسبة إلى مالكها السابق ريموند هيكينج.

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وكان قد شكك هيكينج ، الذي توفي عام 1977 ، في صحة التحفة الأصلية الموجودة الآن في متحف اللوفر، في وقت سابق.

 

وسيتم بيع النسخة المتماثلة المبكرة في دار كريستيز للمزادات في باريس، وحصل هيكينج على اللوحة القماشية في الخمسينيات من القرن الماضي من تاجر فنون في نيس، وقالت دار كريستيز في بيان "هذا العمل وتاريخه يوضحان التقدم الذي حققته لوحة الموناليزا وإبداع ليوناردو دافنشي" .

 

ونقلت الدار عن بيير إتيان ، المدير الدولي للوحات أولد ماستر ، قوله إن لوحة الموناليزا هيكينج، تعد حلم تحقق لفنان لديه شغف بالفن، خاصة أن ريموند هيكينج كان واحدا من  مؤرخي الفن الحديث.

 

من المحتمل أن تكون لوحة الموناليزا الأصلية هي اللوحة الأكثر شهرة في العالم ، ويعتبر ليوناردو دافنشي سيد عصر النهضة الإيطالي أحد أعظم فناني التاريخ، ويُعتقد أن هذه التحفة قد تم رسمها في أوائل القرن السادس عشر.

 

وكانت قد تسببت سرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر عام 1911 في ضجة عالمية،  حتى تم استردادها في عام 1913 خلال محاولة بيعها إلى تاجر تحف في فلورنسا.

متحف فنون التاريخ اللوفر دار كريستيز

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