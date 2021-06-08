مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يعدد مزايا وأهمية المجمعات الصناعية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية تهتم بالمجمعات الصناعية بالمدن الجديدة والصعيد بشكل كبير.
وأوضح خلال حواره ببرنامج “المواجهة” والمذاع عبر قناة “ اكستر نيوز”،:" المجمعات الصناعية هي قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في المحافظات، مردفا:" لاحظنا خلال الفترة الأخيرة إفتاح 13 مجمع صناعي 9 منهم بالصعيد وهو يرجع لاهتمام الدولة بهذه المحافظات".
وأردف:" المجمعات الصناعية تساهم في زيادة فرص التصدير للخارج وهو ما تستهدفه الدولة المصرية من توفير احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج".
وأكمل:" المجمعات الصناعية هي تكامل يتكون من مصانع صغيرة وأخري كبيرة، مردفا:" المجمعات الصناعية تساهم في النمو الاقتصادي وتدعم زيادة الإنتاج القومي فضلا عن توفير فرص العمل للشباب".