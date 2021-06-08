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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يناقش مسودة بروتوكول التعاون الثلاثي لدراسة انشاء منطقة لوجستية وميناء جاف على مساحة 95 فدان بكوم أبو راضي الصناعية

محافظ بني سويف يناقش مسودة بروتوكول التعاون الثلاثي لدراسة إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف على مساحة 95 فدانا بكوم أبو راضي الصناعية

صدى البلد

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه" وفداً من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وتأتي تلك اللقاءات المتكررة ضمن الجهود المتواصلة بين الجانبين لتنفيذ خطوات عملية لدعم سبل التعاون المثمر في مجال تنفيذ ميناء جاف ومنطقة لوجستية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية كخطوة تنموية نوعية في إطار تنفيذ الاستراتيجية التنموية المحلية العامة  للمحافظة ، والتي تأتي وتتسق مع  توجهات الدولة في الوقت الراهنة والتنموية المستقبلية .

وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة مشروع ومسودة برتوكول التعاون بين المحافظة والأطراف المعنية بتنفيذ المشروع ، حيث تضمنت المسودة  التعاون الثلاثي بين المحافظة والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل والشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة بوزارة التموين،وذلك في مجال إعداد دراسة اقتصادية شاملة لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مساحة 95 فدان بمنطقة كوم أبو راضى بمركز الواسطى، وتضمنت أيضا مهام واختصاصات كل طرف من أطراف البروتوكول فيما يتعلق بالشكل القانوني للتعاقد ، وإعداد الدراسات الفنية والجوانب التمويلية والأعمال الإنشائية  والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة ومتابعة سير إجراءات الحصول على موافقة رئاسة الوزراء بناء على طلب وزارة النقل في هذا الجانب

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وتم الاتفاق على بعض التعديلات والإضافات النوعية التي تدعم سبل التعاون وتعظم من نتائج البروتوكول ، وسرعة الإجراءات اللازمة لخروج بنود البروتوكول لحيز التنفيذ ، بجانب الاتفاق على آلية توقيع البروتوكول في القريب العاجل ، خاصة وأن المشروع له أهمية كبيرة في مجال الدفع بالجهود التنموية المتنوعة.

حيث أكد المحافظ د. محمد هاني غنيم أن الدولة المصرية تتجه نحو التوسع في إقامة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بهدف تحقيق التكامل بين كافة الأنشطة وتحقيق الاستفادة المثلي اقتصاديا ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في هذا المجال لفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية، مشيرا إلى أن بني سويف تسعي لأن تكون في طليعة المستفيدين من ذلك التوجه ، لاسيما وأنها تمتلك الفرص الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية التي تحسنت خاصة مع المشروعات القومية المنفذة على مدار السنوات السبع الماضية

حضر اللقاء:الدكتور شريف مبروك رئيس الإدارة المركزية للمواني الجافة بالهيئة،الدكتور ياسرتوفيق رئيس قطاع التخزين والاستلام بالشركة القابضة،الدكتور خالد حافظ مدير عام الاستثمار بالهيئة للمواني الجافة،المهندس عامر عنتر مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة المواني،الأستاذ طارق عبد العال مدير الخدمات اللوجستي بالصوامع،وبحضور المستشارنادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة ،أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية، شريف حنفى  مسؤول المشروعات بمكتب الاستثمار ،الدكتور علاء سعيد مديرالوحدة الاقتصادية، بديوان عام المحافظة

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