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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة سحب أرض 6 أكتوبر من الزمالك.. أمين صندوق النادي يوضح

الزمالك
الزمالك

قال طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، إن أرض 6 أكتوبر، تم سحبها مسبقا أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، مضيفا: "وأتى إلى النادي جواب رسمي من الجهة المعنية، بانتهاء مهلة البدء في بناء الأرض، في سبتمبر 2020، ولم يتم بناء أي شيء فيها".


وأضاف طارق جبريل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية  "المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  اللجنة الماضية أجرت اتصالات مع الجهة المعنية، وتم مد المهلة لـ مارس 2021، ولكن تلك المهلة انتهت أيضا".

 

وأوضح طارق جبريل:"  بدأنا في مخاطبة وزارة الاسكان لمد المهلة، والأمر سيتم حله في القريب العاجل، وأجهزة الدولة متفهمة".

 

وأكمل طارق جبريل:" في ظل ظروف النادي وتداعيات جائحة كورونا، قد تكون أدت إلى التأخير في البدء في البناء في أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر".

 

واستطرد طارق جبريل: "كان هناك جزء من الاشتراكات يتم دفعها لبناء أرض نادي 6 أكتوبر".

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