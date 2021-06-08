هاني الناظر يحذر من خطورة مستحضرات التجميل المضروبة

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عن خطورة مستحضرات التجميل المضروبة، مرددا: إننا نحذر الفتيات والسيدات من الافراط في مستحضرات التجميل الغير مغشوشة لأنها مركبات كيماوية بالرغم من أن الشركات العالمية تحرص على اتباع مواصفات دقيقة جداً لا تؤذي البشر.

وتسأل هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، :" ما بالك بمستحضرات التجميل المغشوشة؟!"

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أن مستحضرات التجميل المغشوشة يستخدم فيها خامات غير معتمدة لها آثار جانبية ، معقباً:" قد تسبب حروق في الجلد، وقد تتسبب في حساسية موضوعية تصل إلى حد الالتهابات الشديدة، وقد تتسبب في تسمم أعضاء الجسم من الداخل".