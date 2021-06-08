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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تهاجم الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نووي إيران
نووي إيران

هاجمت إيران، اليوم الثلاثاء، مدير وكالة الطاقة الذرية بعد تقريره عن البرنامج النووي الإيراني، وتقول إن نهجه قد يعيق التعاون.

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ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تصريحات لقناة "العربية"، إنه جاري العمل على محاسبة إيران على سلوكياتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

 

وكرر راب تأكيد بريطانيا على أن:"إيران يجب أن لا تحصل أبدا على قدرات عسكرية نووية".

وأعرب وزير الخارجية البريطانية ، عن أسفه للهجمات الحوثية على المدنيين.

 

وأضاف:"يجب الضغط على الحوثيين بشدة لدفعهم إلى التفاوض، وحمل الحوثيين مسؤولية الهجوم الأخير على مدنيين في مأرب".

 

وشدد دومينيك راب، أن على الحوثيين معرفة وجود عواقب وخيمة إذا لم يلتزموا بالمفاوضات.

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