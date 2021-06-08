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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي يعلن انسحابه من صفقة كريم فؤاد

انبي
انبي

قال مصطفى الأمير، رئيس نادي إنبي، إن النادي البترولي صرف النظر عن التعاقد مع كريم فؤاد لاعب نادي النجوم.


وأضاف مصطفى الأمير خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن إنبي تعاقد مع كريم فؤاد لمدة عامين على سبيل الإعارة، تنتهي في 30 مايو الماضي، ولتفعيل العقد فإن إنبي مطالب بدفع 15 مليون ولذلك قرر النادي البترولي صرف النظر عن ضم اللاعب لعدم وجود سيولة مالية.

وأكمل:" ليس لنا أي مداخيل مالية من الأهداف التي يسجلها صلاح محسن مع الأهلي أو البطولات التي يحصل عليها ، وعقد بيع حمدي فتحي ينص على امتيازات مالية، يحصل عليها نادي إنبي من الأهلي، في حال مشاركة اللاعب في إفريقيا أو انضمامه للمنتخب".

وأتم :" هناك ما يقرب من 3 ملايين جنيهًا ننتظرها من النادي الأهلي لاستكمال قيمة صفقة انتقال حمدي فتحي".


 

نادي إنبي النجوم كريم فؤاد الأهلى

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