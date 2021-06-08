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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القابضة للمطارات: مطار برنيس يستوعب 600 راكب في الساعة ومجهز لاستقبال أي رحلات جوية

مطار برنيس الدولي
مطار برنيس الدولي

قال محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن منطقة الجنوب الشرقى لمصر لم تكن تصل إليها أى طائرات  ميدانية جوية ولكن كانت أول رحلة لمصر للطيران كانت تجريبية اليوم لهذه المنطقة ، لافتاً أن مطار برنيس يسع لأكثر من 600 راكب فى الساعة .

 

تابع "محروس"خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي فضائية cbc، أن المطار لديه كل الإمكانيات لاستقبال الطائرات العالمية وكل الإمكانيات تمهده بأن يكون مطار دولي، معقباً أن كل المعدات التى توجد به موجودة فى أحدث مطارات العالم.

 

أكد"محروس"، أن مدينة برنيس تضاهي مرسي علم فى الجمال وسيكون عليها جذب سياحي كبير جداً وبها شواطئ من أجمل شواطئ العالم، مضيفاً أن كل مطارات مدن البحر الأحمر تم تطويرها حتي تكون على أكمل وجه ونفس إمكانيات برنيس.

 

أوضح "محروس"، أنه يتم دراسة إنشاء مطار مدني فى سيوة ورأس سدر، موضحاً ان مطار القاهرة من أضخم المطارات وأحدثهم على مستوي العالم وأثناء جائحة كورونا كان أول المطارات التى اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية.

الملاحة الجوية مصر للطيران مطار برنيس

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