قرارات مجلس إدارة النادي الأولمبي بعد غرق طفل في حمام السباحة

استعرض مجلس إدارة نادي الاوليمبي السكندري خلال اجتماع عاجل تقارير حالة اللاعب سيف إسلام الذي غرق في حمام السباحة مؤخرا .

وتابع مجلس الإدارة التحقيقات بالنيابة مع المدربيين والادارة التنفيذية واستمع إلى ما ذكره رئيس مجلس الإدارة عن مجموعة الاتصالات التى تمت بين رئيس المجلس ومديرى المستشفيات والأطباء المعالجين.

وأكد مجلس الإدارة أنه منذ وقوع الحادث وهو متكفل بنفقات الرعاية للسباح الي أن يتم شفاؤه

- وافق المجلس على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة حالة السباح مكونة من السادة: مهندس طارق السيد رئيس مجلس الإدارة، ومحاسب خالد الشيخ أمين الصندوق، محاسب سعيد المدير التنفيذى، ومحاسب باسم مرسى المدير المالى واللجنة مفوضة لاتخاذ أى إجراءات أو قرارات تخص علاج اللاعب للمستشفى فورا.

ويؤكد المجلس حرصه الشديد على أبنائه الرياضيين، فى ضمان استكمال التدريبات والاشتراك فى البطولات بأمان تام مع تكليف إدارة النشاط الرياضى بمراجعة الأعداد فى الألعاب، والسماح باستخدام الاستاد لاستيعاب الأعداد وكذا التدريبات والأعداد المسموح بها فى ظل هذه الأكواد.

ـ توجيه الشكر إلى المستشفى وطاقم الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى لما بذلوه من جهد فى علاج السباح سيف إسلام السيد.

ـ عرض التحقيقات التى أجراها مدير أمن النادى على المستشار القانونى للنادى وتكليفه باستكمال التحقيقات الداخلية وعرض نتيجة ما تسفر عنه هذه التحقيقات على مجلس الإدارة.

كما قرر المجلس الغاء منصب جهاز الألعاب المائية وتقسيمها الي ثلاث قطاعات وفق الاتحادات " الغوص والإنقاذ- السباحة - اتحاد الخماسي الحديث .



جاء ذلك بعد تعرض الطفل سيف إسلام، يبلغ من العمر ٧ سنوات لحادث غرق داخل حمام سباحة النادي الأوليمبي بالإسكندرية أثناء تلقي التدريبات الخاصة به.

تم نقل الطفل إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة وهو الآن في حالة خطرة في العناية المركزة.

وقال مصدر داخل النادي: إن الطفل اختفى أثناء تدريبه عن الأعين، وبعد البحث عن الطفل، عُثر على الطفل في قاع حمام السباحة وتم إخراجه وكانت حالته سيئة؛ حيث كان منتفخ الوجه ولا يستطيع التنفس.

وعلى الفور، تم نقله للمستشفي وعمل الإسعافات الأولية وهو تحت الملاحظة ولم يتم الإعلان عن حالته الصحية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقى والقبض على مدرب النادي وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.